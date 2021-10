Facebook lance une nouvelle série de publicités vidéo appelant à une amélioration des réglementations pour les médias sociaux

Au milieu des discussions en cours sur l’approche de Facebook en matière de modération de contenu et d’amplification via ses plateformes, The Social Network a lancé aujourd’hui deux nouvelles publicités qui appellent à davantage de réglementation gouvernementale du secteur technologique, tout en cherchant à humaniser les personnes derrière le processus décisionnel de Facebook.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, Facebook a publié aujourd’hui deux nouvelles vidéos de profil d’employés qui travaillent sur ses défis de modération de contenu.

Les clips montrent d’abord chaque employé tenant des images de sa famille, puis donnent un aperçu rapide de son travail et de son point de vue sur la réglementation.

Selon ‘Rochelle’ dans le clip ci-dessus :

« Vous devriez être en mesure de comprendre qui détient vos données et comment ils les utilisent. La législation fédérale peut donner des directives à nos plateformes et à d’autres plateformes afin que nous puissions avoir une approche cohérente. »

Dans la deuxième vidéo, le modérateur de contenu Facebook « Jack » explique que :

« Nous prenons beaucoup de décisions difficiles. Nous travaillons dans le spectre de la liberté d’expression par rapport à la modération du contenu et essayons constamment de comprendre où sur ce spectre nous devrions atterrir. Je ne sais pas si c’est juste d’avoir une société privée comme Facebook, qui dicte quelles sont ces limites.

La musique, l’éclairage et le format sont tous conçus pour faciliter une connexion plus sympathique et humaine à ces défis, soulignant que Facebook compte 40 000 employés travaillant sur ces problèmes, des gens intelligents et ordinaires comme Rochelle et Jack, et qu’il ne s’agit pas d’une entreprise sans visage, mastodonte déterminé à dominer le monde.

Ce qui est un changement de rythme intéressant par rapport au ton plus agressif et méprisant que les responsables des relations publiques de Facebook ont ​​adopté aux allégations de l’ancienne chef de produit Frances Haugen, qui a divulgué une série de rapports de recherche internes sur le travail de Facebook pour comprendre les impacts de ses plateformes.

Selon Haugen, qui a fait face au Sénat la semaine dernière, ces documents internes montrent que Facebook est bien conscient des dommages que ses applications peuvent causer, mais il a hésité à agir, au moins dans certains cas, ce qui implique que cela est dû à l’impact potentiel sur ses résultats.

Facebook a nié ces affirmations et a réaffirmé qu’il menait de telles recherches afin de s’améliorer. Mais de nombreux commentateurs ont critiqué les attaques de Facebook contre Haugen en réponse, et son ton agressif, voire condescendant, alors qu’il cherche à éliminer les idées fausses.

Cette nouvelle approche semble contrer cela, en s’efforçant de fournir une autre perspective sur les efforts de Facebook, avec chacun des clips guidant les utilisateurs vers ce site, où Facebook souligne la nécessité d’une réglementation Internet mise à jour.

Selon le mini-site :

« Alors que chez Facebook, nous travaillons pour progresser, nous savons que nous ne pouvons pas – et ne devons pas – le faire seuls. C’est pourquoi nous soutenons les réglementations visant à établir des règles claires et équitables pour tout le monde, et soutenons un Internet ouvert, sûr et sécurisé où la créativité et la concurrence peuvent prospérer. »

Facebook réclame depuis un certain temps une amélioration de la réglementation, ce qui enlèverait la responsabilité de la prise de décision à sa plate-forme et atténuerait les inquiétudes concernant ses processus et ses motivations.

Comment, exactement, ces nouvelles réglementations fonctionneraient reste à déterminer, mais l’argument de Facebook a du sens, dans la mesure où les plateformes individuelles ne devraient pas être laissées dans une position où elles doivent décider ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas, en particulier compte tenu de la portée de leur influence sur le cycle et le discours des médias modernes.

Si de telles réglementations étaient établies par un organisme de surveillance, cela éliminerait l’un des principaux maux de tête de Facebook, annulant essentiellement l’allégation selon laquelle il cherche à contrôler ou à manipuler la parole. Mais là encore, les complexités impliquées, en particulier en ce qui concerne l’amplification algorithmique, seront difficiles et prendront un certain temps à mettre en œuvre efficacement, alors qu’elles pourraient également rendre beaucoup plus difficile l’arrivée de nouveaux acteurs dans le secteur s’ils ont besoin de se rencontrer. une série de nouvelles exigences pour s’aligner sur ces changements.

Vous remarquerez également que dans la capture d’écran ci-dessus décrivant les modifications réglementaires prises en charge par Facebook, elle ne note pas les modifications potentielles de l’utilisation de l’algorithme. Cela, selon Haugen, devrait être l’objectif principal, avec une amplification alignée sur l’engagement causant des problèmes majeurs en ce qui concerne les incitations, l’exposition et les impacts ultérieurs.

Cela pourrait être une bataille beaucoup plus importante, et Facebook n’a pas encore spécifiquement répondu à cet élément. Parce que Facebook s’appuie sur la correspondance algorithmique pour maximiser l’utilisation et les profits, alors que Facebook cherche peut-être à montrer à l’extérieur qu’il accueille une plus grande réglementation avec ces nouveaux clips vidéo, il sera intéressant de voir quels aspects spécifiques du changement il soutiendra, et qu’il combattra.

Quoi qu’il en soit, nous sommes, espérons-le, sur la voie d’un débat plus éclairé et constructif autour de cet élément, le stand de Haugen ouvrant la voie à une nouvelle approche de cette question clé.