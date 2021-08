Facebook lance une nouvelle série d’interviews sur l’évolution des approches publicitaires

Facebook a lancé une nouvelle série d’entretiens avec des experts pour aider à fournir plus de conseils aux annonceurs sur la façon de répondre aux changements clés de l’industrie et décrire ce qui fonctionne actuellement pour créer des campagnes publicitaires Facebook efficaces.

Comme expliqué par Facebook :

« À travers plusieurs chapitres, nous explorerons comment le mariage des données et de la créativité aide à générer la meilleure publicité de sa catégorie et à générer un meilleur retour sur investissement pour les marques. »

L’initiative arrive à un moment crucial, car Facebook, comme toutes les plateformes numériques, est au milieu d’un changement publicitaire majeur en raison de l’accent accru mis sur la confidentialité des données, ce qui a conduit Apple et Google à explorer de nouvelles façons de fournir plus de capacité pour aux utilisateurs d’empêcher les applications de suivre leurs actions.

Cela signifie moins de perspicacité pour les annonceurs à poursuivre dans la cartographie de leurs campagnes, et par conséquent, les spécialistes du marketing sont obligés de développer de nouvelles méthodes pour recueillir des informations sur les réponses et construire leurs campagnes publicitaires sur la base d’entrées et de considérations élargies.

Dans la première interview de la série, Andy Ford, responsable des sciences du marketing chez ANZ de Facebook, s’est entretenu avec Jen Rhodes de BMF et James Greaney de CHE Proximity pour avoir leur avis sur la façon dont ils font face à ces changements.

Rhodes et Greaney explorent tous deux la poussée élargie pour combiner les données et la créativité, et comment les marques font désormais évoluer leurs processus sur ce front.

Ford note en particulier que, malgré les changements récents, une grande créativité reste le moteur clé, avec des recherches récentes menées par Facebook, en collaboration avec Analytic Partners et The Lab, montrant que 70 % du retour sur investissement potentiel pour la publicité vidéo provient de la création elle-même. .

Cela, bien sûr, est toujours motivé par les informations sur les données, et le groupe discute également des différentes manières dont ils utilisent les données de réponse pour éclairer leurs approches créatives et s’assurer que leurs éléments créatifs s’alignent sur l’engagement du public.

Ce qui se produit également maintenant en raison de l’évolution des techniques de collecte de données, et plus précisément, d’une évolution vers la collecte et l’utilisation de données de première partie, ce que de nombreuses marques connaissent moins. Cela conduit alors à de nouvelles opportunités d’engagement, tandis que la capacité de posséder cette information, et de ne pas compter sur des plates-formes tierces pour la même chose, offre également plus de contrôle et une connexion directe avec le public dans l’approche.

Le groupe discute également de l’utilisation évolutive de l’apprentissage automatique et de l’IA par Facebook pour éclairer son ciblage publicitaire, et comment cela modifie également les approches stratégiques.

Comme l’a noté Greaney :

« En utilisant les outils et les technologies dont nous disposons, l’industrie de la publicité peut créer de superbes divertissements et des expériences véritablement précieuses. Et puisque nous avons la capacité de mesurer son efficacité, nous devons nous pencher et nous assurer que nous le comprenons correctement. »

C’est un objectif clé : fournir des expériences publicitaires intéressantes et précieuses qui correspondent à la demande du public, qui, malgré les changements dans la façon dont les données sont glanées, peuvent toujours être évaluées sur la base d’un suivi et d’un affinement alternatifs des réponses.

Il y a quelques notes précieuses ici, Facebook cherchant à publier plus d’informations d’autres leaders de l’industrie dans les semaines à venir.

Vous pouvez lire l’aperçu complet de la session sur Facebook ici.