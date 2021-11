Cela pourrait être une mise à jour astucieuse et sournoise pour Facebook, car elle cherche à reconquérir les jeunes utilisateurs et à ralentir l’élan croissant de TikTok en tant qu’application sociale de choix pour la prochaine génération.

Aujourd’hui, Facebook a annoncé une nouvelle « plate-forme d’applications créatives » pour les histoires Facebook, qui permettra aux développeurs de créer et de promouvoir des applications liées aux histoires directement au sein de l’écosystème des histoires.

Comme vous pouvez le voir ici, grâce à la nouvelle plate-forme de Facebook, les développeurs d’applications participant au programme pourront obtenir leurs outils répertoriés dans le flux de composition Stories, ce qui permettra aux utilisateurs d’accéder à des applications plus créatives pour leurs Stories, sans avoir à les trouver. hors plate-forme.

Comme expliqué par Facebook :

« Nous avons travaillé pour comprendre comment Sharing to Stories pouvait mieux répondre aux besoins uniques de nos partenaires d’applications créatives. Nous avons constaté que la découverte d’applications est un problème clé : dans un marché concurrentiel et en pleine expansion, il est coûteux et difficile pour nos partenaires d’atteindre les personnes qui continuent de trouver de la joie dans leurs applications. En réponse, nous avons créé la Creative App Platform – un nouveau concept qui permet aux gens de découvrir des applications créatives directement dans Facebook Stories.

Le concept ressemble beaucoup à l’offre « Minis » de Snapchat, qui permet aux développeurs de partager des micro-versions de leurs applications complètes au sein de Snapchat.

Cela élargit le potentiel créatif des Snaps, en fournissant encore plus d’outils et d’options complémentaires que vous pouvez partager, via vos Snaps privés, Stories, etc.

La variation de Facebook se concentre spécifiquement sur les histoires et les modules complémentaires créatifs, comme son nom l’indique, avec divers développeurs s’inscrivant pour la première phase.

« En plus des partenaires qui incluent l’application d’édition multimédia B612 et l’application de création musicale performative Smule, nous sommes ravis de nous associer à VivaVideo et Vita, qui offrent tous des expériences riches et robustes aux créateurs d’histoires. Nous sommes également ravis d’ajouter bientôt de nouveaux partenaires à la plate-forme, notamment Picsart, l’une des meilleures plates-formes créatives au monde, Camera360 et Sweet Selfie. »

L’avantage le plus important pour Facebook ici est la créativité accrue, l’un de ses principaux points faibles à l’heure actuelle, avec la grande majorité de ses fonctionnalités Stories, ainsi que des outils pour Instagram Reels, étant des répliques d’options déjà disponibles sur TikTok et Snapchat, ce qui le laisse en train de rattraper constamment.

Même aujourd’hui, Instagram a annoncé deux nouvelles fonctionnalités pour Instagram Reels, dans la traduction de la synthèse vocale et les filtres de changement de voix, tous deux disponibles sur TikTok depuis littéralement des années.

Si Facebook, et plus largement Meta, veulent vraiment reconquérir un public plus jeune, il faudra plus que quelques tweets et vidéos sponsorisés de détournement de tendance d’influenceurs TikTok – l’entreprise devra s’engager à trouver les prochaines grandes choses, le les prochains grands outils et options qui séduiront le public et feront d’Instagram et de Facebook les applications auxquelles les gens ont besoin de venir pour les dernières tendances et fonctionnalités.

Meta devrait pouvoir le faire. Il dispose de bien plus de ressources que n’importe lequel de ses rivaux, tout en disposant d’une audience cumulée bien plus importante, ce qui devrait constituer un précieux leurre pour des partenaires potentiels. Il ne fait aucun doute que de nombreuses applications voudront exploiter la portée des histoires Facebook pour promouvoir leurs outils – et si Facebook est capable de tomber sur la prochaine grande fonction ou outil de tendance en conséquence, et de l’intégrer directement dans les histoires, sans trop d’effort sur son partie, cela pourrait être une victoire majeure pour la poussée des jeunes de la plate-forme.

C’est pourquoi cette nouvelle plate-forme a probablement plus de valeur pour Facebook que les Minis pour Snap. L’audience de Snapchat est beaucoup plus petite et plus spécifique du point de vue démographique, ce qui signifiera probablement que la « Creative App Platform » de Facebook suscitera plus d’intérêt – et si Facebook cherche ensuite à promouvoir ces nouvelles fonctions auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs, afin d’augmenter l’utilisation des Stories , le potentiel de ses applications partenaires est important.

Ce n’est que le début, la plate-forme étant actuellement en version bêta limitée, mais Facebook a lancé un appel aux partenaires potentiels pour se joindre, en vue de la prochaine étape.

Cela peut sembler peu maintenant, mais cela pourrait finir par être une mise à jour importante pour les efforts de Meta.