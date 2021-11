Facebook limite le partage de contenu en Éthiopie pour limiter la propagation de la désinformation et des discours de haine

Parmi les divers problèmes et préoccupations mis en évidence par la récente fuite de données internes de « Fichiers Facebook » figurait la suggestion que le partage de contenu sur Facebook est en fait l’une des actions les plus nuisibles, car la facilité d’amplifier un contenu douteux en appuyant simplement sur « Partager » augmente considérablement le quantité de personnes faisant exactement cela.

En effet, l’un des rapports les plus récents partagés par la dénonciatrice de Facebook Frances Haugen a indiqué que les propres recherches de Facebook ont ​​montré que l’option « Partager » est préjudiciable, en particulier en ce qui concerne les actions.

Tel que rapporté par Alex Kantrowitz dans sa newsletter Big Technology :

« Le rapport a noté que les gens sont quatre fois plus susceptibles de voir de la désinformation lorsqu’ils rencontrent une publication via le partage d’un partage – un peu comme un retweet d’un retweet – par rapport à une photo ou un lien typique sur Facebook. Ajoutez quelques actions supplémentaires à la chaîne et les gens sont cinq à dix fois plus susceptibles de voir de la désinformation. C’est pire dans certains pays. En Inde, les personnes qui rencontrent des « repartages profonds », comme les appellent les chercheurs, sont vingt fois plus susceptibles de voir des informations erronées. »

En d’autres termes, le contenu qui a tendance à voir des partages répétés est beaucoup plus susceptible d’inclure de la désinformation – ce qui est logique étant donné la nature plus salace et plus conflictuelle de telles affirmations.

La question alors, cependant, est de savoir ce que Facebook, ou Meta, va faire à ce sujet, avec Haugen affirmant que la société a ignoré ces découvertes.

Bien que ce ne soit pas tout à fait correct. Aujourd’hui, dans une mise à jour sur les mesures qui ont été mises en œuvre sur Facebook spécifiquement pour arrêter la propagation de la désinformation et des discours de haine en Éthiopie avant les récentes élections nationales, Meta a inclus cette note :

« Pour lutter contre un éventuel contenu viral, nous continuons à réduire le contenu qui a été partagé par une chaîne de deux personnes ou plus. Nous continuons également à réduire la distribution de contenu que notre technologie de détection proactive identifie comme susceptible de violer nos politiques contre les discours de haine, ainsi que des comptes qui ont récemment et à plusieurs reprises publié du contenu violant.

Meta cherche donc en fait à mettre en œuvre certaines restrictions sur le partage des publications, conformément à ses conclusions précédentes.

Ce qui est bien, et compte tenu de la recherche, cela a du sens. Mais encore une fois, si Meta reconnaît que les partages d’actions sont un problème potentiel, ce qui peut contribuer à l’amplification des messages nuisibles, pourquoi ne pas l’appliquer comme règle générale – ou même plus loin, pourquoi ne pas supprimer complètement l’option « Partager » pour éliminer ce type d’amplification rapide ?

Pour être clair, si Facebook supprimait le bouton « Partager », les utilisateurs pourraient toujours partager du contenu.

Les utilisateurs seraient toujours en mesure de publier des liens d’articles dans leurs propres mises à jour, mais ils seraient plus susceptibles d’inclure leurs propres réflexions personnelles sur chacun, étant donné qu’ils devraient créer un nouveau message. Les utilisateurs pourraient toujours réagir et « J’aime ‘ les publications, ce qui augmente ensuite l’exposition à leurs connexions, et à des réseaux plus larges, grâce à l’activité d’engagement Les utilisateurs pourraient toujours commenter les publications, ce qui augmente également l’exposition en fonction de l’algorithme cherchant à montrer le contenu le plus attrayant à un plus grand nombre d’utilisateurs

Théoriquement, les gens seraient également toujours en mesure de partager des publications par message, selon cette itération de l’interface utilisateur de publication Facebook que Facebook a testée en 2018, qui a remplacé le bouton « Partager » par un « Message ».

Il y aurait donc toujours des options pour interagir avec le contenu via Facebook, mais la recherche suggère que le fait d’avoir une option « Partager » rapide peut contribuer de manière significative à la propagation rapide d’affirmations douteuses.

Peut-être qu’en le supprimant, et idéalement en forçant les utilisateurs à prendre plus de temps et de réflexion dans leur processus, cela réduirait le partage à l’aveugle et ralentirait la diffusion de tels messages.

C’est la même théorie que Twitter a utilisée lorsqu’il a supprimé le retweet direct comme option pour les utilisateurs américains en octobre de l’année dernière, à l’approche de l’élection présidentielle.

Comme vous pouvez le voir ici, au lieu de permettre aux utilisateurs de retweeter aveuglément et rapidement toute réclamation, Twitter a plutôt demandé aux utilisateurs par défaut d’utiliser son option « Citation tweet », afin, idéalement, d’amener les gens à réfléchir un peu plus profondément à ce qu’ils partageaient, au lieu de simplement ré-amplifier le contenu et les citations.

Cela a eu un certain impact. Après avoir rétabli les retweets réguliers en décembre, Twitter a noté que l’utilisation des Tweets de citation avait augmenté en conséquence, « mais 45% d’entre eux comprenaient des affirmations d’un seul mot et 70% avaient moins de 25 caractères ».

En d’autres termes, les utilisateurs étaient un peu plus hésitants dans leur activité de partage, mais cela n’a pas inspiré beaucoup plus de contexte dans le processus.

Mais encore une fois, c’est peut-être tout ce dont vous avez besoin – peut-être que tout ce dont vous avez besoin est que les gens prennent une minute, réfléchissent au message pendant une seconde, et cela pourrait bien suffire à les empêcher de diffuser de la désinformation virale et de fausses déclarations.

Cela a fonctionné avec les alertes contextuelles de Twitter sur les articles que les utilisateurs tentent de retweeter sans ouvrir réellement le lien de l’article et lire le message en premier, les utilisateurs ouvrant les articles 40 % plus souvent en raison de cette friction accrue.

Facebook a maintenant adapté la même chose, indiquant à nouveau qu’il y a de la valeur dans cette approche – et encore une fois, avec ses propres recherches montrant que les actions peuvent être un élément négatif, pourquoi ne pas simplement supprimer l’option pour susciter plus de considération dans le processus ?

Bien sûr, il y aurait probablement des impacts sur les éditeurs, qui pourraient voir leur trafic de référence chuter, alors que cela aurait également un impact sur l’engagement global de Facebook, en réduisant les options d’interaction avec les publications.

Est-ce pour cela que Meta ne le ferait pas ? Je veux dire, il a les données, et il met déjà en œuvre ses conclusions dans certaines situations pour éviter des dommages potentiels. Meta sait qu’un changement dans son processus de partage pourrait avoir un impact positif.

Pourquoi ne pas appliquer des restrictions à tous les niveaux ?

Ce serait un grand pas, bien sûr, et il y a diverses considérations à ce sujet. Mais la recherche et d’autres indicateurs montrent tous que Meta sait que cela serait efficace.

Alors pourquoi ne pas le faire et réduire les dommages potentiels grâce à une redistribution aveugle ?