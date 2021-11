Facebook, LinkedIn ou Instagram ? Pourquoi le succès des médias sociaux dépend de vos objectifs

L’impact de la pandémie a eu un impact immense sur les entreprises, en particulier les PME. Les marchés traditionnels de briques et de mortier ont évolué en ligne, et la migration numérique spectaculaire a forcé les PME à envisager de nouvelles façons de commercialiser leur entreprise.

Sans aucun doute, les médias sociaux sont devenus un outil de marketing nécessaire pour ceux qui souhaitent amplifier leur marque sur le marché en ligne saturé, avec 92% des spécialistes du marketing déclarant que les médias sociaux ont contribué à augmenter l’exposition. Cependant, tous les canaux de médias sociaux ne sont pas conçus dans le même but, et chaque plate-forme sert un objectif unique pour les entreprises.

Ici, nous explorons les canaux de médias sociaux qui ont dominé en 2021 et considérons les tactiques que les PME peuvent utiliser sur chaque canal pour s’assurer qu’elles utilisent les médias sociaux à leur plein potentiel.

Définir les buts et objectifs

Au début du processus de développement de la campagne, vous devez considérer ce que votre entreprise veut réaliser en tirant parti du marketing des médias sociaux. Qu’il s’agisse de renforcer la notoriété de la marque, d’atteindre des clients potentiels et de générer de nouveaux prospects, ou tout ce qui précède, lorsqu’il s’agit de choisir une plate-forme de médias sociaux et de juger du succès d’une campagne sociale, il est important que les entreprises connaissent leurs objectifs.

Après avoir décidé de vos objectifs, l’étape suivante consiste à déterminer comment vous allez suivre les progrès. La meilleure façon de le faire est d’utiliser les métriques des médias sociaux qui correspondent à vos objectifs. Les métriques courantes incluent le taux de portée organique, le taux de clics, le taux de visionnage de vidéos, le taux d’engagement et le taux de croissance. Ci-dessous, nous décomposons les cinq indicateurs de médias sociaux qui comptent pour mesurer le succès de vos campagnes numériques.

Le taux de portée organique mesure le nombre de comptes uniques qui ont vu votre publication sur les réseaux sociaux. À l’exception de la portée résultant d’une promotion payante, la portée organique donne un aperçu de la façon dont votre entreprise se connecte avec de nouveaux clients. Pour augmenter le taux de portée organique, la première étape consiste à affiner votre concentration. Concentrez-vous sur quelques plates-formes sociales, puis travaillez pour comprendre quel contenu fonctionne le mieux sur la plate-forme de votre choix.

Le rapport de référence des médias sociaux 2021 de Metigy and Social Status a révélé que l’exploitation des fonctionnalités d’Instagram a permis d’obtenir le taux de portée organique le plus performant, avec une moyenne de 10,79 %. Les résultats montrent que savoir comment utiliser efficacement la plate-forme fournit des informations essentielles pour vous aider à élaborer une stratégie numérique qui génère une portée plus organique.

Le taux de clics (CTR) identifie le ratio de clics qu’un lien obtient par rapport au nombre d’impressions. Populaire pour le publipostage électronique (EDM), cette métrique est utilisée sur les réseaux sociaux pour créer du contenu dirigeant les utilisateurs vers un site Web ou un lien.

Bien que surprenant pour certains, LinkedIn génère de solides résultats pour les entreprises dans ce domaine. Notre recherche a révélé que la plate-forme affichait le CTR le plus élevé sur les plates-formes de médias sociaux, avec une moyenne de 4,30 %, contre seulement 0,38 % sur Facebook.

Le taux de visionnage vidéo (VVR) compte le nombre de personnes qui ont visionné votre contenu vidéo. Le VVR est le plus efficace sur Facebook, avec un taux de vue impressionnant de 45,46% en moyenne. Compte tenu de ces statistiques, il est clair que le contenu vidéo est un outil utile, mais comment pouvez-vous l’utiliser à votre avantage et développer votre VVR ?

En vous assurant d’avoir des légendes claires et concises et une vignette attrayante, vous attirerez l’attention sur la vidéo. De plus, l’utilisation de sous-titres peut également aider à augmenter votre taux de visionnage, et la création d’un appel à l’action encouragera les téléspectateurs à s’engager plus profondément avec votre contenu.

Taux d’engagement (public et privé)

Le taux d’engagement est la mesure utilisée pour mesurer le degré d’implication de votre public dans votre contenu. L’engagement public mesure l’engagement de vos abonnés (j’aime ou commentaires) divisé par vos abonnés. L’engagement privé, quant à lui, est le nombre d’engagements divisé par la portée globale. En règle générale, privé est utilisé pour suivre votre propre succès au fil du temps.

Cette mesure est particulièrement utile si vous cherchez à étendre votre visibilité, YouTube étant en tête du peloton avec les taux d’engagement public les plus élevés, avec une moyenne de 0,66 %. Instagram prend cependant la première place pour les taux d’engagement privé, avec une moyenne de 7,95 %.

Des taux d’engagement élevés prouvent que votre contenu est précieux pour vos abonnés et contribue à renforcer votre position dans l’algorithme tout-puissant. De plus, engager votre public est un moyen infaillible de nouer des relations et de gérer les problèmes des clients en temps opportun.

Le taux de croissance fait référence à la vitesse à laquelle vos profils sociaux se développent, généralement mesuré au début et à la fin de chaque mois. Alors que le réseautage numérique gagne en popularité, nous voyons LinkedIn à nouveau en tête des classements pour le taux de croissance le plus rapide à 2,82%.

Le taux de croissance est généralement la plus comprise de toutes les métriques et est un signe de la performance de toutes vos autres métriques. Créer un contenu unique, publier au bon moment, utiliser des hashtags et interagir avec les abonnés sont autant de tactiques qui vous aideront à améliorer votre taux de croissance.

Alors que de plus en plus de consommateurs se déplacent en ligne et que les médias sociaux continuent de prospérer, les entreprises doivent envisager des tactiques pour optimiser les résultats des médias sociaux. En plus de mesurer des métriques, les entreprises se tournent vers des outils de marketing numérique pris en charge par l’IA pour aider à élaborer des stratégies basées sur les données et à augmenter la productivité. Avec ces stratégies, les entreprises peuvent couper le bruit pour atteindre avec succès leurs publics souhaités et, en fin de compte, générer des résultats plus solides.

Auteur : David Fairfull

David a développé une expertise approfondie dans le domaine du marketing et se passionne pour le façonnement du rôle que la technologie joue dans la fonction marketing. Anciennement associé directeur de We Are Social (la plus grande agence sociale mondiale), directeur régional APAC pour l'activité numérique de McCann Erickson WorldGroup et directeur général de The Brave Group