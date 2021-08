Facebook Messenger ajoute un cryptage de bout en bout aux appels vocaux et vidéo

Facebook Messenger est l’une des applications de messagerie les plus populaires sur le marché. Vendredi, Facebook a rendu Messenger encore plus sécurisé avec l’introduction du cryptage de bout en bout pour les appels vocaux et vidéo. Comme indiqué dans un article de blog, Facebook propose un cryptage de bout en bout pour les chats textuels depuis 2016. Vous pouvez désormais sécuriser vos appels audio et vidéo en utilisant la même technologie. Mais comme pour le cryptage des conversations textuelles, cette fonctionnalité est entièrement facultative.

Le chiffrement arrive aux appels vidéo Facebook Messenger

Si vous décidez d’activer E2EE, le contenu de vos appels sur Facebook Messenger sera « protégé à partir du moment où il quitte votre appareil jusqu’au moment où il atteint l’appareil du destinataire ». Personne d’autre ne peut voir ou entendre ce que vous envoyez ou recevez, pas même Facebook lui-même.

E2EE pour les appels vocaux et vidéo est le point culminant de l’article de blog, mais ce n’est pas la seule annonce. Facebook met également à jour la fonctionnalité de message expirant pour les discussions cryptées de bout en bout. Depuis que Facebook a introduit la fonctionnalité, il y a eu une minuterie pour permettre aux utilisateurs de décider quand leurs messages expireront. Facebook a maintenant mis à jour la minuterie avec plus d’options, de 5 secondes à 24 heures.

Il y a aussi quelques nouvelles fonctionnalités qui seront déployées sur Messengers dans les semaines à venir.

Plus de fonctionnalités de cryptage à venir sur les applications Facebook

Bientôt, Facebook commencera à tester le cryptage de bout en bout pour les discussions de groupe ainsi que les appels vocaux et vidéo de groupe. Cela inclura également un test pour que les contrôles de livraison fonctionnent avec des discussions cryptées de bout en bout. Cela permettra d’éviter les interactions indésirables en décidant qui est sur votre liste de discussions, qui est envoyé au dossier des demandes et qui est bloqué pour vous envoyer des messages.

Enfin, Facebook va tester les messages cryptés de bout en bout et les appels pour les DM Instagram. Ce test limité permettra aux adultes de certains pays d’accepter les messages et les appels E2EE. Comme dans Facebook Messenger, vous devez avoir un message existant avec quelqu’un ou vous suivre pour lancer une discussion E2EE. Et même avec E2EE activé, vous pourrez toujours bloquer les personnes avec lesquelles vous ne voulez pas parler et signaler les utilisateurs s’ils enfreignent les règles ou vous mettent mal à l’aise.

Vous pouvez visiter cette page pour en savoir plus sur les plans de Facebook pour le cryptage de bout en bout dans son application.

