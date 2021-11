Facebook Messenger et Instagram n’obtiendront pas le cryptage par défaut avant 2023

Si vous attendiez un cryptage du chat Facebook Messenger, vous devrez attendre encore un peu.

Les plans initiaux de Meta pour amener le cryptage de bout en bout à Facebook Messenger et Instagram comme paramètre par défaut ne se produiront pas avant 2023, rapporte The Guardian. Meta a fusionné les discussions Messenger et Instagram l’année dernière, avec l’intention d’apporter le même cryptage de bout en bout qu’il offre aux utilisateurs de WhatsApp à ses sites de médias sociaux dans le courant de 2022. Maintenant, ces plans ont changé.

Cryptage du chat Facebook Messenger retardé pour des raisons de sécurité des utilisateurs

L’idée derrière le chiffrement de bout en bout est bonne. Cependant, il existe de nombreuses inquiétudes quant à l’introduction du service sur Messenger et Instagram. En fait, la responsable de la sécurité de Meta, Antigone Davis, dit que c’est la principale cause du nouveau retard.

« Nous prenons notre temps pour bien faire les choses », a écrit Davis dans un message au Telegraph. Meta veut s’assurer que les options de confidentialité supplémentaires n’interfèrent pas avec sa capacité à lutter contre les activités criminelles. Lorsqu’il fera enfin du cryptage de bout en bout le système de messagerie par défaut pour Instagram et Facebook Messenger, il prévoit d’utiliser une « combinaison de données non cryptées dans toutes les applications, les informations de compte et les rapports des utilisateurs » pour aider à garder les utilisateurs en sécurité.

De nombreux responsables craignent l’accès que le cryptage pourrait donner aux criminels, notamment aux mineurs. Des personnes de tous âges, y compris des enfants, utilisent Facebook Messenger et Instagram. Certains pensent que cela pourrait donner plus de protection aux agresseurs d’enfants et aux toiletteurs.

Le ministre britannique de l’Intérieur, Priti Patel, a critiqué cette décision dans le passé.

« Nous ne pouvons pas permettre une situation où la capacité des forces de l’ordre à lutter contre des actes criminels odieux et à protéger les victimes est gravement entravée », a déclaré Patel dans un rapport de la BBC en avril. Patel dit que cette décision pourrait entraver les opérations en cours visant à traduire en justice les agresseurs d’enfants.

Qu’est-ce que le cryptage des messages ?

WhatsApp introduit des messages qui disparaissent. Source de l’image : Facebook

Le chiffrement de bout en bout est essentiellement une protection qui fait en sorte que seuls l’expéditeur et le destinataire peuvent lire les messages. Le chiffrement de bout en bout brouille les messages pendant la transmission. Ces mêmes messages sont ensuite décodés lorsqu’ils atteignent le destinataire prévu. En tant que tel, les forces de l’ordre auraient besoin d’accéder à l’un des appareils connectés pour lire les messages.

Il existe plusieurs services qui offrent un cryptage de bout en bout, y compris WhatsApp, une autre propriété Meta. Les plans de Meta pour ajouter un cryptage à Messenger et à Instagram ont suscité beaucoup d’attention en raison de la notoriété de la marque. Les sites de médias sociaux offrent un public beaucoup plus large que la plupart des services de messagerie standard. Partout dans le monde, les gens reconnaissent Facebook et Instagram, ce qui leur confère une très large portée.