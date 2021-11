Facebook Messenger et Instagram pourraient ne pas obtenir le cryptage de bout en bout par défaut avant 2023

Meta – Facebook, Instagram et la société mère de WhatsApp – ne prévoit pas de déployer le cryptage de bout en bout (E2EE) par défaut sur Messenger et Instagram avant 2023, d’abord signalé par The Guardian.

La société a fusionné les chats Messenger et Instagram l’année dernière, dans le cadre de son plan visant à créer un système de messagerie unifié sur toutes ses plateformes. Et bien que les messages envoyés via Messenger et Instagram puissent être E2EE, cette option n’est pas activée par défaut – et ne le sera probablement pas – avant 2023. WhatsApp prend déjà en charge E2EE par défaut.

Meta veut assurer la sécurité des utilisateurs tout en « contribuant aux efforts de sécurité publique »

Dans un article paru dans The Telegraph, Antigone Davis, responsable de la sécurité de Meta, attribue le retard aux inquiétudes concernant la sécurité des utilisateurs. Étant donné que E2EE signifie que seuls l’expéditeur et le destinataire verront leurs conversations, Davis dit que Meta veut s’assurer que cela n’interfère pas avec la capacité de la plate-forme à aider à arrêter les activités criminelles. Une fois que E2EE sera disponible par défaut, Davis note que la société « utilisera une combinaison de données non cryptées dans nos applications, des informations de compte et des rapports des utilisateurs » pour les aider à assurer leur sécurité, tout en « aidant les efforts de sécurité publique ».

Dans un article de blog publié plus tôt cette année, Meta a déclaré que l’E2EE par défaut serait disponible sur Instagram et Messenger « au plus tôt en 2022 ». Mais maintenant, Davis dit que Meta veut « bien faire les choses », alors la société prévoit de retarder les débuts de la fonctionnalité jusqu’en 2023.

Le projet de loi britannique sur la sécurité en ligne entrera également en vigueur en 2023, qui exigera des plateformes en ligne qu’elles protègent les enfants et qu’elles s’attaquent rapidement aux contenus abusifs. Cela peut entraver les plans de Facebook pour activer E2EE par défaut, comme le ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, Priti Patel, a critiqué son utilisation dans le passé. Selon un rapport de la BBC, Patel affirme que l’E2EE pourrait rendre plus difficile la prévention de la maltraitance des enfants en ligne, déclarant : « Malheureusement, à un moment où nous devons prendre plus de mesures… Facebook poursuit toujours des plans E2EE qui placent le travail et les progrès déjà réalisés sont compromis.

L’année dernière, les États-Unis se sont joints au Royaume-Uni, à l’Australie, à la Nouvelle-Zélande, au Canada, à l’Inde et au Japon dans le cadre d’un appel visant à accorder aux forces de l’ordre locales un accès au cryptage par porte dérobée, ce qui permettrait aux autorités de visualiser les messages et fichiers cryptés si un mandat est délivré.