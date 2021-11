Facebook Messenger et Instagram utiliseront le chat crypté de bout en bout d’ici 2023

Facebook, maintenant Meta, taquine le chat crypté de bout en bout avec Messenger et Instagram depuis un certain temps. Maintenant, l’entreprise dit que cela n’arrivera pas avant « dans le courant de 2023 ». Dans un article d’opinion paru dans le Telegraph, Antigone Davis, responsable mondial de la sécurité chez Meta, a déclaré que l’entreprise « protégera la vie privée et empêchera les dommages ».

Chez Meta, qui possède Facebook et WhatsApp, nous savons que les gens s’attendent à ce que nous utilisions la technologie la plus sécurisée disponible, c’est pourquoi tous les messages personnels que vous envoyez sur WhatsApp sont déjà cryptés de bout en bout et pourquoi nous travaillons pour le rendre la valeur par défaut dans le reste de nos applications.

Davis dit que Meta a une «approche à trois volets» axée sur «la prévention des dommages, en donnant aux gens plus de contrôle et en répondant rapidement en cas de problème».

Prévenez les dommages en utilisant une technologie de détection proactive qui recherche les schémas d’activité suspects et prend des mesures concernant les comptes. l’entreprise pense qu’il pourrait y avoir un problème



À propos des efforts de l’entreprise pour préserver les enfants sur ses plateformes, Meta a d’abord promis un chat chiffré de bout en bout au plus tôt d’ici 2022, et cela a maintenant changé :

Nous prenons notre temps pour bien faire les choses et nous ne prévoyons pas de terminer le déploiement mondial du chiffrement de bout en bout par défaut sur tous nos services de messagerie avant 2023.

Avec cela, gardez à l’esprit que si vous souhaitez avoir des discussions cryptées de bout en bout, vous devez utiliser WhatsApp, iMessage d’Apple, Signal, Telegram ou une autre application de messagerie plutôt qu’Instagram ou Facebook Messenger.

Meta a également un plan ambitieux pour synchroniser toutes ces trois plates-formes afin que les utilisateurs puissent parler avec des amis depuis n’importe quelle application. À partir de maintenant, vous pouvez envoyer un message depuis Instagram à vos amis via Messenger, et vice versa. Mais étant donné que WhatsApp dispose d’un cryptage de bout en bout, la société l’a toujours intégré aux autres applications.

WhatsApp fonctionne également avec la compatibilité multi-appareils, qui est actuellement en version bêta publique pour tous les utilisateurs, comme vous pouvez en savoir plus ici.

