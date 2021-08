Facebook Messenger fête ses 10 ans – Déploie quatre nouvelles fonctionnalités

Facebook Messenger, qui a reçu l’année dernière un nouveau look et plus de fonctionnalités, a proposé quatre nouvelles fonctionnalités. Et ils sont en cours de déploiement pour marquer les 10 ans de Messenger. Parmi les nouvelles offres, il y a un moyen d’envoyer et de recevoir des cadeaux en espèces, ainsi qu’un moyen de créer des sondages dans les discussions de groupe.

“Nous avons rassemblé un ensemble épique d’anniversaire de 10 fonctionnalités de produit – dont beaucoup commencent à être déployées aujourd’hui – qui vous aideront à créer plus de souvenirs avec vos amis et votre famille”, a déclaré Facebook dans un article de blog.

Messenger fait partie des trois plus grandes plateformes de messagerie au monde. Les deux autres sont WhatsApp et WeChat.

Les fonctionnalités des sondages font l’objet d’un nouvel ajustement

L’une des fonctionnalités populaires de Messenger est « Sondages ». Facebook y introduit maintenant un élément amusant. Grâce à « Poll Games », il permet aux utilisateurs d’en savoir plus sur leurs amis et connaissances.

« Vous pouvez désormais jouer à « Le plus susceptible de » dans les sondages pour vous aider à découvrir ce que vos amis pensent vraiment de sujets tels que « le plus susceptible d’offrir des cadeaux le jour de son anniversaire ? », « le plus susceptible de combattre des zombies pendant que tout le monde s’enfuit ?” et “le plus susceptible de rater leur vol ? ️ ou écrivez simplement votre propre invite”, a déclaré Facebook.

Pour jouer à un jeu de sondage dans votre chat de groupe, appuyez sur « Sondages » et sélectionnez l’onglet « Le plus probable à » pour choisir une question et sélectionner les noms des participants au chat à inclure comme réponses potentielles.

Vous pouvez désormais recevoir des cadeaux sur Messenger

(Crédit image : Facebook)

La deuxième fonctionnalité est destinée aux utilisateurs aux États-Unis qui peuvent désormais recevoir des cadeaux en espèces directement via Messenger.

Lorsqu’un ami vous envoie un cadeau en espèces, vous en serez averti sur Messenger. Lorsque vous confirmez vos informations Facebook Pay, le cadeau en espèces sera instantanément déposé sur votre compte bancaire.

“Pour envoyer un cadeau d’anniversaire en espèces, accédez à l’application mobile Facebook et appuyez sur le bouton qui apparaît à côté des publications d’anniversaire de votre ami dans votre fil d’actualité Facebook ou son profil.”

Comme les nouvelles fonctionnalités sont pour l’anniversaire de Messenger, Facebook ajoute de nombreux outils sur le thème des anniversaires à l’application. il a mis au point un « Messenger is 10 ! » spécialement organisé. paquet d’autocollants.

Et comme quatrième fonctionnalité, Facebook a facilité le partage de contacts avec des amis via Messenger. les utilisateurs doivent simplement sélectionner le contact qu’ils souhaitent partager, accéder aux paramètres de discussion et appuyer sur « Partager le contact » dans la section « Plus d’actions ».

Facebook a également profité de l’occasion pour donner un aperçu de sa prochaine option « Effets de mots », « une nouvelle façon passionnante d’associer des mots aux emojis qui ont un sens pour vous et vos amis ».

Fondamentalement, il lancera un emoji à associer à un certain mot ou terme. “Lorsqu’ils sont utilisés dans votre conversation, ces mots déclencheront une délicieuse cascade d’emoji que vous avez sélectionnés”, a déclaré Facebook.