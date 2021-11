Facebook Messenger, Instagam pourraient ne pas obtenir le cryptage de bout en bout avant 2023 ; Voici pourquoi

Facebook et Instagram de la société Meta peuvent ne pas obtenir le cryptage de bout en bout (E2EE) par défaut sur Messenger et Instagram avant 2023, selon les rapports. L’année dernière, la société a fusionné les chats pour les deux plates-formes, Messenger et Instagram afin de créer un système de messagerie unifié, sur toutes les plates-formes.

Les messages envoyés via Messenger et Instagram peuvent être E2EE mais cela ne sera pas activé par défaut. Le rapport (via The Guardian) suggère que cette possibilité ne sera pas vue de si tôt; pas avant 2023 pour être précis. Antigone Davis, responsable de la sécurité de Meta, dans le message du Telegraph, a attribué le retard aux inquiétudes concernant la sécurité des utilisateurs. Davis a également ajouté que Meta veut s’assurer que E2EE n’interfère pas avec la capacité de l’application à aider à arrêter les activités criminelles.

Davis a également noté qu’une fois E2EE disponible par défaut, la société utilisera une combinaison de données non cryptées dans toutes les applications, les informations de compte et les rapports des utilisateurs pour assurer la sécurité des utilisateurs, tout en gardant à l’esprit les « efforts de sécurité publique ».

Meta dans un blog précédent avait déclaré que l’E2EE par défaut serait disponible sur Instagram et Messenger dans le courant de 2022 au plus tôt. Mais maintenant, la société a retardé les débuts du futur jusqu’en 2023 pour que tout soit «correct».

