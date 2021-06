Facebook Messenger obtient des codes QR et des liens de paiement, plus

in

Facebook Messenger a annoncé aujourd’hui le lancement de trois nouvelles fonctionnalités dans son application iOS : des codes QR et des liens de paiement, une nouvelle barre de réponse rapide et d’autres thèmes tels que Olivia Rodrigo, Pride, F9, etc.

Les codes QR et les liens de paiement dans Messenger permettent aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir de l’argent de n’importe qui, même s’ils ne sont pas des amis Facebook. Cette fonctionnalité est en cours de déploiement pour les utilisateurs de Messenger américains, et il n’est pas nécessaire de télécharger une application de paiement distincte ou d’ajouter de nouveaux contacts à la volée.

Les utilisateurs ont juste besoin de visiter leurs paramètres Messenger et d’appuyer sur “Facebook Pay”, puis de partager le lien de paiement ou de permettre à un ami de scanner le code QR.

Avec la nouvelle barre de réponse rapide, il est plus facile d’avoir des conversations déclenchées par une photo ou une vidéo sympa sans avoir à revenir au fil de discussion principal. Les utilisateurs n’ont qu’à appuyer sur la photo et envoyer une réponse via la barre de réponse rapide en bas de l’écran.

Enfin, il existe de nouvelles façons de personnaliser votre chat Messenger. Si vous ne pouvez pas arrêter d’écouter Sour d’Olivia Rodrigo, vous pouvez transformer l’arrière-plan de votre conversation en un moyen amusant de communiquer avec vos amis. Voici les nouveaux thèmes de chat selon Facebook :

Olivia Rodrigo : Pour aider les fans à célébrer le lancement du nouvel album d’Olivia, Sour, nous avons publié un thème de discussion fantaisiste avec les autocollants emblématiques d’Olivia, parfaits pour partager vos chansons préférées du nouvel album.

Journée mondiale des océans : Gardez vos conversations à flot avec le nouveau thème de discussion de la Journée mondiale des océans, qui vous permet non seulement d’explorer virtuellement les océans du monde, mais favorise également la durabilité et l’importance de garder nos océans propres pour les générations futures.

F9 : Fans de Fast & Furious, attachez votre ceinture et préparez-vous à une montée d’adrénaline avec le nouveau thème de discussion F9. C’est le 20e anniversaire de Fast Saga, il est donc temps de s’enfermer dans un marathon de films Fast & Furious en préparation de la nouvelle histoire de la série !

Toutes ces fonctionnalités sont déployées pour les utilisateurs de US Messenger à partir d’aujourd’hui.

