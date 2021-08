Facebook Messenger obtient enfin un cryptage de bout en bout pour les appels vocaux et vidéo

Facebook a commencé à tester le cryptage de bout en bout (E2EE) pour les appels vocaux et vidéo sur Messenger fin 2019, bien qu’il n’ait pas confirmé à l’époque quand il introduirait publiquement la fonctionnalité. Maintenant, ce mode de discussion est déployé auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs.

La libération signifie que personne d’autre que vous et le destinataire ne pourra espionner vos appels passés via Messenger. Facebook a déployé E2EE dans un contexte d’intérêt croissant pour les appels vocaux et vidéo, avec plus de 150 millions d’appels sur Messenger chaque jour au cours des 12 derniers mois. Cela survient également alors que les gouvernements du monde entier ont appelé Facebook à repousser ses efforts pour apporter la fonctionnalité de sécurité à tout le monde sur les problèmes de sécurité des enfants.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

E2EE est également disponible pour les chats textuels en tête-à-tête sur l’une des meilleures applications de messagerie pour Android depuis 2016. En plus de ces types de conversation, Facebook prévoit également de tester le cryptage de bout en bout pour les chats et les appels de groupe. dans Messenger ainsi que dans les messages directs Instagram. Le test sera ouvert à un nombre limité d’utilisateurs sur les deux plateformes s’ils “ont déjà un fil de discussion existant ou sont déjà connectés”. Sur Instagram, en revanche, l’expérimentation sera facultative.

Les nouvelles fonctionnalités de cryptage s’accompagnent de contrôles étendus pour ses messages de disparition cryptés de bout en bout. Facebook vous permet désormais de choisir le délai, entre 5 secondes et 24 heures, avant l’expiration de vos messages. La société testera également une nouvelle capacité pour filtrer « qui peut accéder à votre liste de discussions, qui accède à votre dossier de demandes et qui ne peut pas du tout vous envoyer de message ».

Android 2021

Android 12 beta 4 est là – voici ce qu’il a (et ce qu’il n’a pas)

La quatrième version bêta d’Android 12 est officiellement arrivée avec la « stabilité de la plate-forme », ne laissant qu’une seule version bêta mineure avant la version finale en septembre. De la personnalisation bien meilleure aux fonctionnalités de confidentialité et de sécurité, voici ce que vous devez savoir sur Android 12.