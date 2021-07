Facebook Messenger pour iOS lance ce que nous attendions tous : Soundmoji

Avant la Journée mondiale des emoji le 17 juillet, Facebook lance Soundmoji pour son application Messenger, qui ajoutera du son à certains de vos emoji préférés. Voici comment cela fonctionne.

Alors, qu’est-ce qu’un Soundmoji ? C’est un emoji de niveau supérieur qui vous permet d’envoyer de courts extraits sonores dans un chat Messenger, allant des applaudissements 👏, des grillons 🦗, des roulements de tambour 🥁 et des rires diaboliques 👻, aux clips audio de vos artistes préférés comme Rebecca Black et vos émissions de télévision préférées et des films comme F9 d’Universal Pictures, Brooklyn Nine-Nine de NBC et Universal Television, et Bridgerton de Netflix et Shondaland. “Ah, le drame de tout ça.”