Facebook Messenger pour iOS obtient de nouvelles expériences AR pour les appels vidéo

Facebook annonce aujourd’hui que Group Effects, qui apporte de nouvelles expériences AR, est disponible sur les appels vidéo Messenger et Messenger Room, et il arrivera bientôt sur Instagram également.

Selon un article de blog, ces nouvelles expériences de réalité augmentée peuvent « améliorer tout le monde lors d’un appel vidéo en même temps, permettant un moyen plus amusant et immersif de se connecter avec les amis et la famille ».

Il existe plus de 70 effets de groupe dont les utilisateurs peuvent profiter lors d’un appel vidéo avec un ami, allant d’un jeu où vous rivalisez pour construire le meilleur hamburger à un effet avec un joli chat orange qui apparaît sur les écrans de tout le monde.

De plus, fin octobre, Facebook étendra l’accès à l’API Spark AR Multipeer pour permettre à davantage de créateurs et de développeurs de créer des effets interactifs pour un public plus large lors d’un appel vidéo.

Les effets de groupe permettent également aux créateurs d’apporter leurs idées créatives à l’expérience d’appel vidéo Messenger. Jusqu’à présent, de nombreux effets AR ont été une expérience en solo, comme l’augmentation d’une photo ou d’une vidéo pour des histoires ou des bobines. Nous sommes ravis de voir comment des créateurs, comme Ross Wakefield qui a conçu l’effet « Soufflez le pissenlit », étendent leur créativité avec les effets de groupe, tout en vous aidant à approfondir les liens avec vos amis et votre famille en temps réel.

Fin août, pour célébrer les 10 ans de Messenger, l’application a reçu des jeux de sondage, des cadeaux en espèces, des effets de message, etc.

Par exemple, les utilisateurs de Messenger aux États-Unis peuvent désormais envoyer de l’argent via Facebook Pay via Messenger plus facilement grâce à l’intégration du calendrier des anniversaires de Facebook. La société a également introduit un nouveau thème d’anniversaire, un effet AR et un Soundmoji d’anniversaire.

Avec cette mise à jour, la société a également facilité le partage de contacts Facebook avec des amis via le chat avec une nouvelle action Partager le contact.

Que pensez-vous des nouvelles expériences AR pour Facebook Messenger ? Utilisez-vous régulièrement l’application ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

