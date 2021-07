Facebook Messenger vient d’ajouter un lot de fonctionnalités amusantes

Dans la foulée de l’introduction d’une nouvelle façon de communiquer dans l’application Facebook Messenger la semaine dernière (sous la forme de Soundmojis), le réseau social a dévoilé une autre mise à jour pour son application de chat qui inclut de nouvelles fonctionnalités amusantes. Ainsi que des améliorations globales et des raffinements de l’expérience utilisateur.

Commençons d’abord par les améliorations. Il y a maintenant une barre de recherche d’emoji dans l’application. Cela devrait faciliter l’envoi de l’une des images de réaction rapide en réponse à un message. Maintenant, vous pouvez facilement rechercher celui que vous voulez au lieu de le faire défiler de manière ennuyeuse. Dans le même esprit, Facebook Messenger ajoute également une section « réactions récentes » à l’application. Ainsi, votre emoji le plus récemment utilisé se trouvera en haut du sélecteur de réaction. Encore une fois, vous gagnez du temps au lieu de traquer celui que vous voulez.

Meilleure offre du jour Contrôlez votre porte de garage de n’importe où avec votre smartphone ou Alexa ! Prix ​​catalogue : 29,98 $ Prix : 19,43 $ Vous économisez : 10,55 $ (35%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Mise à jour de Facebook Messenger

Parallèlement à la sortie de Space Jam: A New Legacy dans les salles de cinéma, il existe également désormais un thème de discussion Space Jam, disponible à la fois dans Messenger et dans vos DM Instagram. Le lancement de ce thème (inspiré du nouveau film, mettant en vedette LeBron James, qui fait suite à l’original de 1996 avec Michael Jordan) ajoutera de la nostalgie à vos discussions et des éléments visuels légers, grâce à l’inspiration de Bugs Bunny. thème.

L’autre grande mise à jour à mentionner, que le réseau social a en fait annoncée la semaine dernière, comprend l’introduction de Soundmojis. Ce sont des emojis, avec juste un effet sonore supplémentaire inclus avec eux. Un effet qui joue lorsque le destinataire tape sur l’emoji. « Les Soundmojis vous permettent d’envoyer de courts extraits sonores dans un chat Messenger », explique Facebook dans un article de blog d’entreprise. “Des applaudissements , des grillons 🦗, des roulements de tambour 🥁 et des rires diaboliques 👻, aux clips audio d’artistes comme Rebecca Black et des émissions de télévision et des films comme F9 d’Universal Pictures, NBC et Brooklyn Nine-Nine d’Universal Television, et Netflix et Bridgerton de Shondaland. “

Assurez-vous que vous exécutez la dernière version de l’application Facebook Messenger afin de les utiliser. Tout ce que vous avez à faire est de démarrer une discussion Messenger, puis d’appuyer sur l’icône du visage souriant. Après cela, choisissez l’icône du haut-parleur. Et à partir de là, vous pouvez prévisualiser et sélectionner un soundmoji à utiliser.

“Nous lançons une bibliothèque complète de Soundmoji parmi laquelle vous pouvez choisir, que nous mettrons régulièrement à jour avec de nouveaux effets sonores et des extraits sonores célèbres”, explique Facebook. “Chaque son est représenté par un emoji, gardant les emojis visuels que nous aimons tous en jeu tout en intégrant le son dans le mix.”

La vidéo ci-dessous montre comment ils fonctionnent.

Meilleure offre du jour L’appareil photo fou qui permet à votre smartphone de voir n’importe où coûte moins de 29 $ – le prix le plus bas d’Amazon ! Prix ​​catalogue : 36,99 $ Prix : 28,85 $ Vous économisez : 8,14 $ (22%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission