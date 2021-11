Facebook met à jour la fonctionnalité d’abonnement pour aider les créateurs à contourner la réduction de 30 % d’Apple

Facebook fournira un nouveau lien qui permettra aux fans de payer pour les abonnements de créateurs intégrés à l’application à l’aide d’un système de paiement natif basé sur le Web. (./Fichier)

La fonction d’abonnement mise à jour de Facebook a introduit une nouvelle façon pour les créateurs de collecter les paiements des fans et de contourner les frais de 30 % facturés par Apple pour les transactions dans l’application.

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé le changement lors du changement de marque de la société mère des plateformes de médias sociaux. Facebook fournira un nouveau lien qui permettra aux fans de payer pour les abonnements de créateurs intégrés à l’application à l’aide d’un système de paiement natif basé sur le Web.

Dans un article sur Facebook, Zuckerberg a écrit : « Les frais de 30 % qu’Apple prend sur les transactions rendent cela plus difficile, nous mettons donc à jour notre produit d’abonnement afin que les créateurs puissent désormais gagner plus.

« Nous lançons un lien promotionnel pour les créateurs pour leur offre d’abonnements. Lorsque les gens s’abonnent à l’aide de ce lien, les créateurs conservent tout l’argent qu’ils gagnent. »

Les modifications incluent l’ajout d’un lien promotionnel pour les offres d’abonnement. Lorsque les fans s’abonnent à l’aide du lien, les créateurs seront autorisés à conserver tout l’argent qu’ils gagnent, hors taxes. Cependant, Facebook conservera le mode de paiement Apple comme alternative si les utilisateurs le préfèrent.

Facebook permettra également aux créateurs d’avoir plus de propriété d’audience en leur permettant de télécharger les adresses e-mail de leurs nouveaux abonnés. De plus, un nouveau programme de bonus qui paiera aux créateurs un supplément pour chaque nouvel abonné a également été introduit. Facebook a déclaré que cela faisait partie de son engagement à investir 1 milliard de dollars dans les créateurs, annoncé plus tôt cet été.

«Pour aider les créateurs à développer leurs activités d’abonnement, Facebook versera aux créateurs un bonus de 5 à 20 $ pour chaque nouvel abonné qu’ils obtiendront d’ici la fin de 2021. Ce nouveau programme de bonus fait partie de l’engagement de l’entreprise à investir plus d’un milliard de dollars dans les créateurs. jusqu’en 2022 », a déclaré Facebook dans un article de blog.

Facebook a déclaré que les créateurs étaient en ligne pour gagner jusqu’à 10 000 $ de bonus pendant le programme. La fonctionnalité sur invitation uniquement est disponible sur 27 marchés où les abonnements sont disponibles, a déclaré le géant des médias sociaux.

