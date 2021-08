Facebook met à jour les ressources éducatives pour les parents et les élèves avant la rentrée scolaire

Avec le retour des élèves américains à l’école au cours des prochaines semaines, Facebook a mis à jour ses outils de ressources pour les parents et les élèves, afin de fournir des conseils supplémentaires pour aider les parents à gérer l’activité en ligne de leurs élèves et aider les élèves à éviter une exposition indésirable en ligne.

Tout d’abord, Facebook a déployé une nouvelle mise à jour de son centre de ressources éducatives en ligne « Get Digital », qui fournit une gamme de guides pour aider les parents et les élèves à naviguer en toute sécurité sur la connexion en ligne.

Selon Facebook :

« Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons élargi le contenu pour la rentrée scolaire en fonction des commentaires des parents et des enseignants afin de soutenir davantage la facilitation en classe, après l’école et à la maison. »

Lancée à la fin de l’année dernière, la plate-forme « Get Digital » de Facebook vise à améliorer la culture numérique et à assurer la sécurité des utilisateurs lorsqu’ils se connectent à leurs cours en ligne. Ce qui, compte tenu des confinements en cours, est un sujet de préoccupation majeur pour beaucoup en période de rentrée.

Les nouveaux éléments Get Digital de Facebook incluent :

Développement professionnel – Cinq guides de développement professionnel individuels à utiliser par les enseignants leaders pour former les éducateurs à l’utilisation de ces matériels en classe. After School Guide – Un guide de l’animateur conçu pour les programmes parascolaires afin de soutenir l’utilisation de Get Digital dans un cadre parascolaire et parmi les organisations au service des jeunes. Leçons d’éducation aux médias – De nouvelles leçons d’éducation aux médias sur la recherche d’images inversées et les métadonnées pour notre pilier Get Digital Engagement. Ceux-ci ont été tirés du Harvard Berkman Klein Center for Youth and Media.

Ce sont des outils importants et devraient vraiment faire partie du programme d’enseignement général. De nos jours, la majorité de nos interactions se font via des moyens en ligne, et avec de plus en plus d’entreprises qui cherchent à permettre aux gens de travailler à domicile et de plus en plus d’étudiants se connectant à distance, cette dépendance ne fera qu’augmenter.

Certaines régions ont déjà commencé à intégrer la littératie numérique dans l’enseignement général, ce qui semble être la bonne voie à suivre. La plupart, cependant, n’en sont pas encore à ce stade, et en tant que telles, ces nouvelles ressources pourraient s’avérer extrêmement précieuses pour ceux qui cherchent à se charger d’améliorer la compréhension des enseignants et des élèves de ces éléments essentiels.

En plus de cela, Facebook a également lancé une mise à jour du Child Safety Hub, conçue pour soutenir davantage les parents, les soignants et les éducateurs avec des ressources pour faciliter une sécurité accrue des jeunes en ligne.

« Le hub centralise et étend nos programmes fondés sur la recherche et éclairés par des experts dans les domaines de la sécurité en ligne, de la littératie numérique, du bien-être et de la prévention de l’intimidation. En outre, il servira de ressource pour la formation en direct et à la demande. présenté en partenariat avec nos partenaires sécurité.

Facebook note en outre qu’au cours des prochaines semaines, son Child Safety Hub sera disponible en 55 langues.

Il s’agit d’initiatives importantes de Facebook, qui s’alignent sur les tendances sociétales croissantes et répondent à ce qui pourrait être une lacune dans le programme éducatif en ce qui concerne la gestion de l’utilisation accrue en ligne. Bien sûr, les parents et les éducateurs sont bien conscients de ces préoccupations, et beaucoup ont mis en place leurs propres programmes et processus pour aider à fournir un aperçu et des informations sur ces éléments. Mais si vous cherchez plus, ou si vous voulez simplement parfaire vos connaissances, cela vaut la peine de vous référer aux outils mis à jour de Facebook.