Facebook met à jour ses outils de protection des droits pour aider les marques à détecter les violations de la propriété intellectuelle dans ses applications

Facebook cherche à aider les entreprises à lutter contre l’utilisation non approuvée de leur propriété intellectuelle dans ses applications, avec une nouvelle mise à jour de son outil de propriété intellectuelle pour le commerce et les publicités, qu’il rebaptise également « Brand Rights Protection », fournissant une description plus directe de son objectif.

Comme vous pouvez le voir sur cette image, la plate-forme de protection des droits de marque de Facebook permet aux entreprises de télécharger des images de leurs produits sous licence, que les systèmes de Facebook peuvent ensuite utiliser comme point de référence pour détecter des correspondances similaires et mettre en évidence les violations d’utilisation potentielles dans les publications de page, les listes de marché, etc.

Comme expliqué par Facebook :

« La protection des droits de marque permet aux propriétaires de marques inscrits de rechercher et de signaler du contenu qui, selon eux, enfreint leurs droits de propriété intellectuelle, et offre désormais des fonctionnalités pour rationaliser et automatiser le processus. »

Les entreprises doivent enregistrer leurs certificats de marque et leurs informations d’identification auprès de Facebook, ce qui leur donnera ensuite la capacité d’utiliser l’outil pour détecter les correspondances en fonction de la propriété légale.

La principale mise à jour de la nouvelle plate-forme est la capacité de télécharger et d’enregistrer jusqu’à 10 images, telles que des logos ou des images de produits, pour référence lors de la numérisation de contenu sur Facebook et Instagram. Jusqu’à présent, les marques n’ont pas pu enregistrer ces recherches, et n’ont pu rechercher que de manière proactive, au cas par cas. La nouvelle mise à jour offrira plus de capacité pour un suivi et des alertes cohérents, ce qui aidera les propriétaires de propriété intellectuelle à mieux détecter les violations potentielles de leurs produits sous licence.

En plus de cela, Facebook étend également la capacité de recherche de l’outil au-delà des publicités payantes, les marques étant désormais également en mesure de rechercher et de signaler les comptes Instagram et les publications qui, selon elles, pourraient porter atteinte à leurs droits.

Il s’agit d’une expansion importante, qui permettra probablement de détecter beaucoup plus de violations de la propriété intellectuelle et pourrait, à terme, s’étendre à une utilisation sans licence ou indésirable dans les publications d’influenceurs et autres partenariats rémunérés.

Facebook a également ajouté un nouveau tableau de bord des actions IP totales, y compris l’état de leurs rapports IP et l’activité historique.

Les ajouts permettront aux marques de mieux surveiller l’utilisation de leurs images de produits et de traiter les cas non approuvés et les escroqueries, et en conjonction avec Rights Manager, l’outil de détection des droits d’auteur de Facebook pour les créateurs et les éditeurs, qui offrira une couverture améliorée pour détecter les violations potentielles et y remédier avant qu’ils ne puissent nuire aux créateurs et aux titulaires de droits via les applications de Facebook.

Idéalement, cela mettra fin à ces messages de vente de lunettes de soleil frauduleux dans votre flux et à ces revendeurs douteux sur Marketplace, tout en devenant également un élément plus critique à mesure que la plate-forme se lance davantage dans le commerce électronique et la vente sur plate-forme.

Vous pouvez consulter la nouvelle plateforme de protection des droits de marque via Business Manager – plus d’informations ici.