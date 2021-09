Facebook met en pause son projet “Instagram Kids”

Facebook a annoncé le 27 septembre qu’il suspendait temporairement le travail sur “Instagram Kids” – une expérience Instagram conçue spécifiquement pour les utilisateurs de moins de 13 ans. La société affirme que cette décision lui donnera plus de temps pour “travailler avec les parents, les décideurs et les régulateurs , écoutez leurs préoccupations et démontrez l’importance du projet pour les jeunes adolescents.”

Alors que les travaux sur “Instagram Kids” ont été suspendus, Facebook travaille à l’introduction de nouveaux outils de supervision parentale qui permettront aux parents de “superviser” les comptes de leurs enfants. Facebook dit qu’il va davantage partager sur les outils de supervision opt-in dans les prochains mois.

Adam Mosseri, responsable d’Instagram, a écrit dans un article de blog :

Nous croyons fermement qu’il est préférable pour les parents d’avoir la possibilité de donner à leurs enfants accès à une version d’Instagram conçue pour eux – où les parents peuvent superviser et contrôler leur expérience – que de compter sur la capacité d’une application à vérifier l’âge des enfants qui sont trop jeunes pour avoir une pièce d’identité.

L’annonce intervient juste un jour après que Facebook a répondu à un rapport du Wall Street Journal qui affirmait que les propres recherches de l’entreprise avaient montré qu’Instagram était “toxique” pour les adolescentes.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Facebook a déclaré que ses recherches internes ont révélé que “les adolescents déclarent avoir une expérience à la fois positive et négative avec les médias sociaux”.

Facebook a ajouté qu’il utilise des recherches internes pour inspirer de nouveaux changements sur Instagram. Les fonctionnalités anti-intimidation d’Instagram telles que Restreindre, Mots cachés, Limites et rendre les comptes privés par défaut pour les utilisateurs de moins de 16 ans ont toutes été “inspirées” par des recherches internes menées par l’entreprise.

Lorsqu’il sera finalement lancé, Instagram Kids offrira une expérience complètement différente aux plus jeunes avec un contenu adapté à leur âge et sans publicité. Cela permettra également aux parents de superviser le temps que leurs enfants passent sur l’application et de décider qui ils peuvent suivre, qui peut leur envoyer des messages et qui peut les suivre.

Votre enfant appelle

Revue GizmoWatch 2: Une montre connectée pour enfants presque parfaite

La GizmoWatch 2 de Verizon est une merveilleuse technologie pour votre enfant. Si votre enfant vous supplie d’avoir un téléphone et que vous n’êtes pas tout à fait prêt à l’ouvrir complètement au World Wide Web, alors cela peut valoir la peine de vérifier cette montre.