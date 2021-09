Facebook met le frein et sa version d’Instagram pour mineurs est suspendue | La technologie

in

Le constat de la toxicité d’Instagram chez les jeunes a ses premières conséquences, Instagram pour adolescents voit son développement ralentir. Il faudra attendre pour savoir comment les événements se déroulent.

Instagram est l’un des réseaux sociaux les plus utilisés et les plus populaires aujourd’hui. L’essor de ce réseau social n’a pas seulement été quelque chose de positif, en fait, il y a quelques semaines à peine, ce qu’on a vu, c’est qu’il est nocif pour les jeunes.

Le rapport provient d’une enquête interne de Facebook qui a mis en évidence cette situation et, même s’il semblait que cela allait rester dans l’air, la vérité est que les premières conséquences sont déjà apparues.

Et, est-ce qu’Instagram avait un projet en cours dans lequel ils prévoyaient de créer une version d’Instagram pour les jeunes. Le nom qu’ils lui avaient donné était “Instagram Kids” et maintenant il a été complètement annulé.

Cette nouvelle version du réseau social serait destinée aux utilisateurs de moins de 13 ans, la complexité du projet était donc pressante. En fait, tous les réseaux sociaux sont confrontés à ce genre de problèmes.

Nous suspendons “Instagram Kids”, même si nous pensons que le construire est la bonne chose à faire. Plus ici : https://t.co/bwCyUn97So – Adam Mosseri (@mosseri) 27 septembre 2021

Des utilisateurs mineurs ou ayant des âges inférieurs à ceux autorisés dans certains réseaux sociaux sont déjà présents, Instagram s’excuse dans cette déclaration. Et, même si c’est probablement vrai, la gestion des interactions entre mineurs est compliquée.

La complexité ne réside pas uniquement dans le contenu, le comportement ou le mode de fonctionnement du réseau social. Ce qui se passe, c’est qu’être exposé à ce type de réseau n’est pas toujours le plus approprié et moins à certains âges.

Dans le rapport repris par le Wall Street Journal, ce qui a été vu, c’est l’impact négatif du réseau social sur les utilisateurs et, surtout, sur les adolescents. Donc créer un réseau social spécifique pour ce type d’utilisateur n’est pas tout à fait correct.

Facebook a arrêté le projet et il ne semble pas qu’il reprenne de sitôt, même si on ne sait jamais et encore moins avec la société de Mark Zuckerberg. Bien entendu, nous serons attentifs à voir comment évolue la création d’un Instagram pour enfants.