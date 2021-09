Facebook met sciemment les gens en colère et a une pire image corporelle, selon un rapport du Wall Street Journal

En lisant les conclusions de l’enquête massive en trois parties du Wall Street Journal sur Facebook – que la plate-forme rend les gens en colère et déprimés, et que l’entreprise exempte une énorme classe d’utilisateurs VIP de ses règles concernant le harcèlement et l’incitation à la violence – ma réaction a été : Bien évidemment.

Quiconque passe un temps décent en ligne sait ce qui se passe lorsque vous poussez un groupe d’étrangers au même endroit. Nous reproduisons les dynamiques de pouvoir existantes, nous formons des groupes, nous trollons, nous projetons nos préjugés, nous crions jusqu’à ce que seules les voix les plus extrêmes soient celles qui se font entendre. Nous nous attendons à ce que les entreprises propriétaires de ces plates-formes corrigent le problème, mais personne ne peut s’entendre sur la façon dont.

Il ne s’agit pas de minimiser l’étendue de l’enquête ou la bravoure des sources, en particulier les adolescentes qui ont expliqué à quel point Instagram les a fait se sentir considérablement plus mal dans leur peau. Une diapositive d’une présentation Facebook en 2019, obtenue par des journalistes du WSJ, disait: “Nous aggravons les problèmes d’image corporelle pour une adolescente sur trois.” Un autre a lu: “Les adolescents accusent Instagram d’augmenter le taux d’anxiété et de dépression.” Des chercheurs internes ont découvert que ces effets étaient spécifiques à Instagram, et non aux médias sociaux dans leur ensemble, en raison de l’accent mis sur les images et la comparaison sociale.

Le rapport s’est également penché sur le changement d’algorithme de Facebook en 2018, qui a donné la priorité aux « interactions sociales significatives », ou en d’autres termes, aux commentaires et aux partages. Ce que l’entreprise n’a pas pris en compte, c’est que les histoires et les liens que les gens sont les plus susceptibles de commenter et de partager sont ceux qui incitent à une réaction émotionnelle, comme, par exemple, la colère. Ce n’était pas seulement du contenu politique ou à charge politique que les gens consommaient, c’était, comme l’écrivait le PDG de BuzzFeed Jonah Peretti à Facebook à l’époque, “la science à la mode/junky, des nouvelles extrêmement dérangeantes et des images grossières”. Mais la stratégie, qui a été mise en place pour lutter contre la baisse de l’engagement des utilisateurs, a fonctionné : plus de personnes se connectaient à Facebook.

En réponse à l’histoire, un comité sénatorial bipartite enquête déjà sur l’impact d’Instagram sur les adolescents, et le sénateur Ed Markey (D-MA) appelle Facebook à arrêter de travailler sur sa prochaine plate-forme, Instagram for Kids. L’année dernière, un rapport des membres du Congrès démocrate a déterminé que Big Tech – Amazon, Apple, Facebook et Google – sont essentiellement des monopoles, bien qu’un procès de la FTC faisant valoir cela ait été rejeté en juin. Mais de nombreux membres du Congrès ont soutenu que ce qui est nécessaire prendra plus que simplement démanteler Facebook – il faudra mettre à jour les lois antitrust qui ont été mises en place il y a 100 ans.

Comme on pouvait s’y attendre, Facebook a été en mode relations publiques, bien que toutes ses tentatives pour courtiser la faveur du public n’aient pas abouti. Jeudi, le chef d’Instagram, Adam Mosseri, s’est entretenu avec Peter Kafka de Recode et a qualifié les problèmes exposés dans l’enquête du WSJ de mal nécessaire. « Les voitures ont des résultats positifs ou négatifs. Nous comprenons cela. Nous savons que plus de personnes meurent qu’elles ne le feraient autrement à cause d’accidents de voiture », a-t-il déclaré. « Mais dans l’ensemble, les voitures créent beaucoup plus de valeur dans le monde qu’elles n’en détruisent. Et je pense que les médias sociaux sont similaires. La différence, comme beaucoup l’ont fait valoir, est que l’industrie automobile (qui n’est pas un monopole) est soumise à une réglementation stricte alors que les médias sociaux ne le sont pas – même pas un petit peu.

Bien sûr, les médias sociaux ont eu des effets à la fois bénéfiques et destructeurs. C’est à son meilleur lorsqu’il favorise des communautés et des plateformes sûres, des voix historiquement marginalisées et au pire lorsqu’il devient trop énorme pour une seule entreprise à gérer. Le problème est que si les entreprises de médias sociaux sont censées fonctionner de la manière dont la plupart des entreprises américaines sont encouragées – en se développant le plus possible au détriment de tout le reste – alors les parties merdiques d’Internet ne sont pas un bogue, elles ‘re une caractéristique. Si l’objectif de Facebook est d’attirer autant d’utilisateurs que possible, et que ce nombre peut théoriquement atteindre la taille d’une supernation géante, alors le rôle d’une entreprise de médias sociaux est comparable à celui d’un gouvernement, mais avec seulement des responsabilités obscures et peu de responsabilité. à ses citoyens.

Aucune quantité de modérateurs humains ou d’ajustements d’algorithmes ne sera jamais capable de gérer ce type d’échelle. À tout moment, les mauvais acteurs inondent Facebook, YouTube, Amazon, Google et TikTok de déchets nocifs, et des algorithmes conçus pour prioriser l’engagement le diffusent à ses utilisateurs. Un système de croissance à tout prix est mauvais pour pratiquement tout le monde à l’exception de personnes comme Mark Zuckerberg et ses actionnaires, et pourtant nous le permettons parce que les Américains semblent parfaitement à l’aise avec le contrôle de tout comportement humain, sauf la cupidité.

Où cela nous mène-t-il? Les plateformes Internet gratuites qui facilitent les interactions entre étrangers vont presque toujours se retrouver au même endroit ; il y a une limite aux différents modes de communication que les gens peuvent avoir entre eux (voir : tous les débats qui recirculent sur Tumblr, Twitter et TikTok tous les quelques mois). Alors que le Congrès est en grande partie toujours bloqué sur la résolution de problèmes tels que la désinformation et la modération, qui sont eux-mêmes terriblement mal compris, le vrai problème est plus fondamental : la seule solution pour améliorer Internet est d’empêcher des entreprises comme Facebook de devenir si grandes en premier lieu. .

Cette chronique a été publiée pour la première fois dans la newsletter The Goods. Inscrivez-vous ici pour ne pas manquer le prochain et recevez des exclusivités sur la newsletter.

Nous avons une demande

Dans des moments comme celui-ci – alors que les gens luttent pour comprendre les variantes et les vaccins, et que les enfants retournent à l’école – de nombreux points de vente suppriment leurs murs de paiement. Le contenu de Vox est toujours gratuit, en partie grâce au soutien financier de nos lecteurs. Nous couvrons la pandémie de Covid-19 depuis plus d’un an et demi. Dès le début, notre objectif était d’apporter de la clarté au chaos. Donner aux gens les informations dont ils ont besoin pour rester en sécurité. Et on ne s’arrête pas.

Pour notre plus grand plaisir, vous, nos lecteurs, nous avez aidés à atteindre notre objectif d’ajouter 2 500 contributions financières en septembre en seulement 9 jours. Nous nous fixons donc un nouvel objectif : ajouter 4 500 contributions d’ici la fin du mois. Le support des lecteurs aide à garder notre couverture gratuite et est un élément essentiel du maintien de notre travail gourmand en ressources. Nous aiderez-vous à atteindre notre objectif en contribuant à Vox avec aussi peu que 3 $ ?