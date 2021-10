Facebook

Facebook (Meta) pour intégrer la « confidentialité et la sécurité » dans le métaverse dès le premier jour et la prise en charge de la cryptographie et des NFT

29 octobre 2021

Facebook a rebaptisé son nom en « Meta » dans le but d’aller au-delà du réseau social vers sa vision de la réalité virtuelle. Meta, comme l’a dit la société, ferait mieux de « englober » ce qu’elle fait.

« Au fil du temps, j’espère que nous serons considérés comme une entreprise métaverse, et je veux ancrer notre travail et notre identité sur ce vers quoi nous nous efforçons », a déclaré le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, lors d’une conférence virtuelle.

Ce changement de nom de marque s’applique uniquement à la société mère et non aux autres sociétés qu’elle possède, à savoir Facebook, Instagram et Whatsapp.

Le nouveau nom a été dévoilé par Zuckerberg lors d’une présentation liminaire jeudi, où il a également partagé que son cadre ambitieux pour un monde virtuel en 3D comprendra des jetons non fongibles (NFT), qui sont des représentations numériques d’œuvres d’art.

«Cela va nécessiter non seulement un travail technique, comme certains des projets importants en cours autour de la cryptographie et des NFT dans la communauté maintenant, cela va également nécessiter la construction d’écosystèmes, l’établissement de normes et de nouvelles formes de gouvernance, et c’est quelque chose sur lequel nous allons vraiment nous concentrer », a déclaré Zuckerberg.

« La confidentialité et la sécurité doivent être intégrées dans le métaverse dès le premier jour. »

Zuckerberg a noté qu’ils exploreraient également de nouveaux types de modèles de propriété et de droits pour permettre aux gens de vendre des objets numériques en édition limitée comme les NFT, de les afficher dans leurs espaces numériques et de les revendre à la personne suivante en toute sécurité.

« Le métavers supprimera bon nombre des contraintes physiques que nous voyons dans le commerce aujourd’hui et rendra possibles des entreprises entièrement nouvelles. »

Facebook joue donc en attaque, mais aussi en défense. Si la réalité mixte du métaverse toujours active se produit, un réseau social de baby-boomers dans un onglet de navigateur est inutile, sans pertinence. c’est pourquoi la marque est all-in. il doit essayer de gagner. nous, en revanche, n’avons rien à perdre. – 6529 (@punk6529) 29 octobre 2021

Facebook a également dévoilé de nouveaux projets pour soutenir la vision de Metaverse qui comprend un fonds de 150 millions de dollars pour encourager son utilisation parmi la clientèle. Le géant des médias sociaux s’est engagé à dépenser des milliards de dollars pour y arriver.

Il y a quelques mois, le directeur financier de Facebook, David Marcus, avait également qualifié les contrats intelligents, l’argent programmable et les NFT de « transformationnels pour le métaverse ».

Marcus a suggéré qu’ils travaillaient sur quelque chose de lié au NFT dans leur portefeuille numérique Novi et pourraient également faire partie des plans de Facebook.

« Il est trop tôt pour parler de nos plans, mais nous examinons définitivement plusieurs façons de nous impliquer dans l’espace, car nous pensons que nous sommes en très bonne position pour le faire. »

Je pense que c’est banal que FB/Meta/Zuckerberg perde Son avantage n’est pas sur la culture ou le produit mais sur la realpolitik, l’acquisition de concurrents et le lobbying pour des douves là où il ne devrait pas y en avoir, le tout soutenu par de gros investisseurs. Ses méthodes n’ont aucun pouvoir dans le métavers – Zhu Su 🔺 (@zhusu) 29 octobre 2021

Dans la lettre du fondateur, Zuckerberg a expliqué que cette nouvelle plate-forme sera « plus immersive » et « touchera chaque produit que nous construisons ».

Un sentiment de présence sera la qualité déterminante du métavers, a-t-il écrit. Ici, les utilisateurs pourront faire « presque tout ce que vous pouvez imaginer » qui aujourd’hui ne convient pas aux ordinateurs ou aux téléphones.

« Cela ouvrira plus d’opportunités, peu importe où vous vivez. Vous pourrez consacrer plus de temps à ce qui compte pour vous, réduire le temps de circulation et réduire votre empreinte carbone.

Zuckerberg a réitéré que la confidentialité et la sécurité doivent être intégrées dans le métaverse dès le premier jour, ainsi que les normes ouvertes et l’interopérabilité, ce qui, compte tenu du passé de Facebook, ne donne pas beaucoup de confiance. En outre, cela nécessitera plus que de nouveaux travaux techniques tels que « la prise en charge des projets de cryptographie et de NFT », a-t-il ajouté.

« Je consacre notre énergie à cela – plus que toute autre entreprise dans le monde… L’avenir va être au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. »

