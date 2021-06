Facebook mettra fin au traitement spécial des publications des politiciens après l’interdiction de Trump .

Facebook devrait annoncer vendredi qu’il mettrait fin à sa politique consistant à ne pas appliquer les règles de modération du contenu pour les publications des politiciens, après avoir définitivement banni l’ancien président Donald Trump de la plate-forme de médias sociaux.

La politique existante est que ces publications sont conservées sur le site par défaut en vertu de « l’exemption de valeur médiatique », même si elles enfreignent les règles de vérification des faits ou de modération du contenu de Facebook, comme l’a signalé pour la première fois The Verge.

Le vice-président des affaires mondiales de Facebook, Nick Clegg, a déclaré en 2019 à propos de l’exemption que la plate-forme “traiterait le discours des politiciens comme un contenu digne d’intérêt qui devrait, en règle générale, être vu et entendu”.

Facebook ne traitera plus automatiquement les publications des politiciens comme dignes d’intérêt et les soumettra à des directives de contenu interdisant le harcèlement, la discrimination ou tout autre discours préjudiciable. Plus d’informations sur la nouvelle politique devraient être dévoilées vendredi, selon le New York Times.

Après la décision du mois dernier du conseil de surveillance quasi-indépendant de Facebook, a confirmé la décision de Facebook de suspendre l’ancien Trump. Le conseil d’administration a donné à l’entreprise jusqu’au 5 juin pour revoir ses politiques à l’égard des postes politiques.

