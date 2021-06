Facebook Music choisit TuneCore comme deuxième distributeur indépendant après DistroKid

Facebook Music a officiellement choisi TuneCore en tant que deuxième distributeur indépendant (aux côtés de DistroKid) pour son nouveau programme d’artiste indépendant.

TuneCore, dont le siège est à New York, a reconnu le développement aujourd’hui, via une version officielle qui a été partagée avec Digital Music News. Et au moment de la publication de cet article, la filiale Believe et DistroKid, huit ans, restaient les seules entités que Facebook Music avait ajoutées à sa liste de « partenaires de distribution préférés » dans le cadre du programme d’artiste indépendant.

On ne sait pas si la plate-forme de médias sociaux a l’intention de travailler avec d’autres distributeurs indépendants à l’avenir – ou quand ces ajouts possibles arriveront – mais les artistes TuneCore peuvent désormais “distribuer leur musique partout où Facebook propose une bibliothèque musicale”, y compris sur les histoires et les bobines Instagram, selon le communiqué de TuneCore, âgé de 16 ans.

Abordant le déploiement du programme d’artistes indépendants et les partenariats avec les distributeurs préférés dans un communiqué, Chris Papaleo, directeur du développement commercial de la musique de Facebook, a déclaré : « Facebook est fier de permettre aux artistes et créateurs indépendants d’atteindre plus facilement de nouveaux publics sur notre plate-forme et de créer une communauté. à travers la musique.

« Lorsqu’ils rejoignent notre programme d’artistes indépendants, les créateurs sont soutenus par nos partenaires de distribution exceptionnels, ce qui leur permet de présenter leur musique à plus de personnes, sur toutes nos applications », a terminé Papaleo, dont la société a dévoilé des clips musicaux sous licence en juillet 2020 et a signé des licences de jeux de grandes marques en septembre.

De plus, Andreea Gleeson, co-directrice et directrice des revenus de TuneCore, a noté dans une déclaration personnelle les implications plus larges du programme d’artiste indépendant de Facebook pour l’industrie de la musique.

“Ces jours-ci, nous assistons à un nivellement des règles du jeu, car la découverte se fait via les médias sociaux et ne dépend plus uniquement des dirigeants de l’industrie et des DJ qui sélectionnent les hits”, a déclaré le vétéran de plus de cinq ans de TuneCore.

« Avec la popularité des vidéos courtes, les histoires Facebook et les bobines Instagram sont deux plateformes importantes sur lesquelles les fans trouvent des chansons et des artistes, avec des carrières qui se font lorsque les chansons deviennent virales. Le programme Facebook Independent Artist offre une passerelle encore plus grande pour que les artistes indépendants du monde entier se fassent entendre », a conclu Gleeson.

Fin mai, à la suite d’une impasse très médiatisée (et qui a duré des mois), Universal Music Group et Triller ont signé des «accords de licence mondiaux étendus» pour la musique enregistrée et l’édition. De plus, le concurrent de TikTok (qui a acquis Verzuz en mars) s’est associé à SoundCloud le mois dernier pour promouvoir les artistes émergents.

La réponse de YouTube à TikTok, YouTube Shorts, a fait ses débuts en Inde (où TikTok est interdit) en septembre dernier. Et il y a environ 10 jours, après une arrivée aux États-Unis en mars, la plate-forme vidéo abrégée a annoncé qu’elle s’étendrait au Canada, en Amérique latine et au Royaume-Uni – tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités.