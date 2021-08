Facebook n’a pas publié son rapport trimestriel des messages les plus populaires, car le premier était l’actualité anti-vaccin | La technologie

in

Que faire lorsque les statistiques donnent une mauvaise image de votre entreprise ? Facile, vous ne les publiez pas…

Vous avez sûrement aussi remarqué ceci : lorsque vous vous adressez à un service technique et obtenez une réponse correcte, vous recevez une enquête de satisfaction dans votre e-mail. Comme vous êtes heureux et qu’ils ont résolu le problème pour vous, il y aura plus de chances que vous évaluiez bien le service.

En revanche, s’ils n’ont pas résolu le problème, vous ne recevrez pas ce sondage…

Quelque chose de similaire se produit avec Statistiques Facebook, qui ne les publie soi-disant que lorsqu’elles donnent une image positive de l’entreprise.

Il y a des jours Facebook a publié les statistiques des publications les plus vues au deuxième trimestre 2021. Le plus populaire était un puzzle visuel qui invitait les utilisateurs à choisir les premiers mots qu’ils voyaient. Le second, un post de personnes de plus de 30 ans montrant à quoi elles ressemblaient quand elles étaient jeunes.

Il y a aussi des GIFs de chatons, la réponse de l’UNICEF à la crise du Covid-19 en Inde… Tout blanc et positif pour Facebook, montrant que ce qu’ils aiment le plus dans leur réseau social sont des nouvelles positives et des messages de divertissement.

Tout aurait pu rester ici, des statistiques comme les autres… Jusqu’à ce que le New York Times découvre que… il y avait aussi le rapport des publications les plus vues au premier trimestre 2021… que Facebook n’a jamais publié.

Le journal a eu accès au rapport, et il est facile de comprendre pourquoi Facebook n’a pas voulu le publier : le post le plus consulté est l’actualité anti-vaccin à propos d’un médecin de Floride “en bonne santé” décédé quelques semaines après avoir reçu le vaccin Covid-19, même si la médecine légale n’a trouvé aucun lien avec le vaccin.

Dans la liste des articles les plus consultés, il y avait aussi sites Web prônant les théories du complot et groupes pro-Trump.

Après avoir découvert ce rapport passé sous silence, Facebook a décidé de le publier. Il soutient qu’il ne l’a pas publié plus tôt car “il y avait des correctifs clés dans le système que nous voulions faire”. Une réponse qui n’a convaincu personne.

Facebook a été accusé à plusieurs reprises de ne pas faire assez pour lutter fausses nouvelles et la désinformation, et ce rapport ne les a pas laissés en bonne place. C’est pourquoi il ne l’a soi-disant pas publié et est allé directement au deuxième trimestre.

Malheureusement, c’est une pratique courante dans les entreprises, les partis politiques et les gouvernements.