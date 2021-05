Facebook ne diffusera plus les publications prétendant que le COVID-19 est artificiel ⋆ .

Facebook n’éliminera plus les publications alléguant que le coronavirus est artificiel ou fabriqué.

“À la lumière des enquêtes en cours sur l’origine du COVID-19 et en consultation avec des experts en santé publique, nous ne supprimerons plus l’affirmation selon laquelle le COVID-19 est artificiel ou fabriqué à partir de nos applications”, a déclaré la société mercredi. «Nous continuons de travailler avec des experts de la santé pour suivre le rythme de la nature évolutive de la pandémie et actualiser régulièrement nos politiques à mesure que de nouveaux faits et tendances émergent.»

Cette décision représente une volte-face pour le géant des médias sociaux qui a annoncé en février qu’il commencerait à supprimer les publications faisant de telles déclarations.

«Aujourd’hui, à la suite de consultations avec les principales organisations de santé, y compris l’Organisation mondiale de la santé (OMS), nous élargissons la liste des fausses allégations que nous supprimerons pour inclure d’autres allégations démenties sur le coronavirus et les vaccins», a déclaré la société en février, en listant « Le COVID-19 est artificiel ou fabriqué »parmi les allégations qui seraient interdites.

