Facebook ne se limite pas à l’accès numérique aux PME mais aide également à l’accès au crédit : Ajit Mohan

Crédit et financement pour les MPME : Facebook ne limite pas son rôle à offrir un accès numérique aux petites entreprises en Inde, mais les aide également à résoudre des problèmes tels que le manque d’accès au crédit, a déclaré Ajit Mohan, vice-président et directeur général de Facebook India. S’exprimant lors du premier Grow Your Business Summit de l’entreprise pour mettre en évidence les solutions disponibles pour que les petites entreprises se développent en ligne, Mohan a déclaré : « Chez Facebook, nous croyons qu’il faut donner aux entreprises de toutes tailles des opportunités égales de croissance… accès, mais aussi chercher à résoudre les défis auxquels les petites entreprises sont confrontées avec une approche axée sur l’Inde. Par exemple, nous savons que le manque d’accès au crédit en temps opportun peut entraver la croissance de nombreuses petites entreprises. »

Facebook avait annoncé l’année dernière une subvention de Rs 32 crore pour plus de 3 000 petites entreprises à Delhi, Gurugram, Mumbai, Hyderabad et Bengaluru. En août de cette année, la société avait lancé une initiative de prêts aux petites entreprises pour les petites entreprises du pays qui font de la publicité sur Facebook pour obtenir des crédits auprès de prêteurs tiers. « L’Inde est le premier pays de Facebook au monde où un programme de cette nature a été lancé », a déclaré Mohan. Actuellement, plus de 430 millions de personnes utilisent Facebook en Inde chaque mois. La page commerciale de l’entreprise est disponible gratuitement pour toutes les entreprises qui servent de vitrine virtuelle pour les aider à se connecter avec leurs clients potentiels.

« Le voyage Facebook a commencé lorsque notre voyage a commencé. La première campagne que nous avons faite était juste pour Rs 10 000 et elle nous a aidés à tester, expérimenter et essayer différentes créations, segmentations et échelles. C’est la beauté de la plate-forme Facebook, car vous pouvez commencer petit, expérimenter et créer une entreprise rentable dès les premiers jours », a déclaré Aarti Gill, cofondateur et PDG de la marque de nutrition à base de plantes Oziva lors de l’événement virtuel.

« Lorsque nous avons commencé, nous avons commencé à publier sur différents groupes Facebook. C’était un trafic organique qui arrivait et nous ne dépensions rien. Tout d’abord, nous avons très bien compris le public grâce aux groupes Facebook et nous avons appliqué des connaissances similaires aux publicités Facebook qui étaient super faciles à exécuter. Je n’ai pas eu à embaucher une équipe de marketing. Facebook était la seule plate-forme que nous avons utilisée au cours de la première année de notre voyage », a déclaré Sonakshi Nathani, co-fondateur de Bikayi.

Mardi, Facebook a également lancé deux nouvelles ressources pour les petites entreprises – Grow Your Business Hub et Grow Your Business Playbook. Le Hub est un guichet unique permettant aux entreprises de trouver des informations, des outils et des ressources pertinents organisés pour répondre aux objectifs commerciaux et mappés au parcours de croissance de l’entreprise. Les deux ressources s’ajoutent à ce qui est déjà disponible pour que les petites entreprises apprennent et grandissent.

« Que vous soyez un annonceur débutant cherchant à lancer votre entreprise en apprenant les bases de Facebook ou si vous êtes un annonceur avancé à la recherche d’un soutien commercial personnalisé allant des compétences commerciales et de la formation à la vie à un soutien dédié, nous avons tout rassemblé sous un même toit. Vous n’avez pas besoin de passer une minute à chercher des informations. Nous visons à développer le Hub en tant que destination d’assistance pour toutes les PME en Inde », a déclaré Archana Vohra, directrice des petites et moyennes entreprises, Facebook India.

D’un autre côté, le Playbook aiderait les entreprises en démarrage à commencer leur voyage sur les applications Facebook. «Ce sera le premier livre publié sur Facebook India et tout ce que les petites entreprises doivent savoir depuis le démarrage d’une page, la création de contenu sur cette page jusqu’à la première étape dont elles ont besoin pour commencer à faire de la publicité. Le livre propose un large éventail de conseils créatifs allant des meilleures pratiques sur la façon de choisir des photos de profil à la création du premier message. La première édition du Playbook vise à aider les entreprises à configurer leurs parcours hors ligne vers en ligne et à accélérer les ventes en ligne pendant l’ère de la covid », a ajouté Vohra. Le Playbook est un classeur de huit semaines pour faire preuve de créativité sur Facebook et Instagram.

L’opportunité de marché dans la numérisation des MPME indiennes est énorme. Selon un rapport de Zinnov intitulé Digital SMBs — Key Pillar of India’s Economy l’année dernière, d’un montant estimé à 30 milliards de dollars en 2019, l’opportunité de marché résultant de l’adoption de la technologie numérique parmi les MPME augmentera d’environ 25 % TCAC à environ 85 milliards de dollars en 2024.

