Facebook nomme Sanjay Gupta d’Uber au poste de directeur du marketing international

Gupta a rejoint Uber en 2017 en tant que responsable marketing, Inde, Asie du Sud

Sanjay Gupta, ancien directeur marketing, APAC, Uber, a rejoint la société de médias sociaux Facebook. Gupta a rejoint l’entreprise en septembre en tant que directeur du marketing international, conformément à son profil Linkedln mis à jour. Dans son rôle actuel, il sera basé à San Francisco, en Californie.

Lors de son dernier passage chez Uber, Gupta a été élevé au poste de directeur marketing, APAC en juillet 2020. Il a commencé son parcours avec la société de taxis en 2017 en tant que responsable marketing, Inde, Asie du Sud. Plus tard, il a été promu au poste de directeur mondial de la marque en 2019 après avoir occupé le poste de directeur marketing, États-Unis et Canada pendant une brève période.

Gupta, qui a de l’expérience dans divers secteurs, notamment la technologie, le commerce électronique et les biens de consommation, est passionné par la croissance, les marques et les personnes. De plus, il a occupé des postes de marketing mondial, régional et local.

Au cours de sa carrière de deux décennies, Gupta a travaillé avec de nombreuses autres marques renommées. Avant Uber, il était chez Urban Ladder en tant que directeur marketing. Il a dirigé le marketing chez Marico pour sa section bien-être et jeunesse pendant près de trois ans. De plus, il a passé près d’une décennie chez Marico lors de son premier passage dans l’entreprise. Il était également associé à Accenture.

Gupta est titulaire d’un PGDM en marketing du Management Development Institute de Gurgaon et d’un baccalauréat ès arts en économie du Shri Ram College of Commerce.

