Facebook offrira une assistance par chat en direct aux utilisateurs dont l’accès à leurs comptes est bloqué pour une raison quelconque

En dehors de cela, la société a également annoncé d’autres changements cette semaine. (Image : Méta)

Prise en charge du verrouillage Facebook/Meta : Facebook, Instagram et la société mère Meta ont été critiqués pour leur manque de services de base pour les créateurs en ligne, malgré leur tentative d’attirer les créateurs en augmentant les incitations financières par rapport à celles offertes par d’autres plateformes. Le problème est cohérent, qu’il s’agisse des outils de gestion des pages, de la modération de la communauté ou de leur assistance en cas de blocage de leur compte. Cependant, il semble que Facebook essaie peut-être de résoudre ce problème car il a annoncé un petit test pour fournir une assistance par chat en direct aux créateurs anglophones qui n’ont pas de responsable de relation affecté.

Lire aussi | Comment utiliser Facebook Year Together, les fonctionnalités de lecture Instagram pour récapituler les plus grands moments de 2021

Avec cela, il cherche à trouver une solution pour fournir aux stars de niveau intermédiaire une assistance immédiate si elles ont des questions, que ce soit concernant le paiement ou les fonctionnalités d’Instagram Reels. Cette fonctionnalité sera particulièrement utile dans les cas où ces créateurs sont bloqués sur leurs propres comptes pour une raison quelconque. Des rapports plus tôt cette année avaient mis en évidence une économie souterraine de personnes qui prétendaient avoir un accès interne à Meta et facturaient des frais pour aider les gens à restaurer leurs comptes. Parce que le service client de Facebook n’est pas le plus réactif, les gens finissaient par devoir payer pour avoir à nouveau accès à leurs comptes.

Maintenant, la plate-forme de médias sociaux a déclaré qu’elle entreprenait le test d’une fonctionnalité de chat en direct pour certains utilisateurs anglophones, y compris les créateurs, du monde entier. Ces personnes ont été bloquées sur leurs comptes. Facebook a déclaré que c’était la première fois que le géant offrait une assistance en direct pour résoudre le problème et que l’accent était mis sur les utilisateurs qui avaient été bloqués parce qu’ils enfreignaient les normes de la communauté ou en raison d’une activité inhabituelle.

En dehors de cela, la société a également annoncé d’autres changements cette semaine, notamment une meilleure modération des commentaires avec blocage des mots clés, un endroit dédié pour afficher les commentaires cachés et la possibilité de bloquer un utilisateur ainsi que tout nouveau compte potentiel qu’il pourrait avoir.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.