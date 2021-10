in

Facebook prend la parole après la chute de WhatsApp, Facebook et Instagram | Pixabay

“Nous travaillons”, a ainsi commencé son bref message Facebook après avoir connu une chute brutale au niveau mondial des réseaux sociaux les plus importants, une situation qui a causé de nombreux ennuis parmi ses utilisateurs.

Après une longue interruption de Facebook, WhatsApp et Instagram, Facebook n’a eu d’autre choix que de faire face à ce qui est arrivé à ses utilisateurs via un autre réseau social, auquel la plupart d’entre eux sont allés, Twitter.

Depuis son compte vérifié, Facebook a informé ses utilisateurs qu’il travaillait pour rétablir le service normal Facebook, WhatsApp et Instagram dès que possible et que cet incident est oublié.

Facebook parle après la chute de WhatsApp, Facebook et Instagram. Photo : Twitter.

L’entreprise a tenu compte du fait que ses réseaux sociaux Ils ne sont pas seulement utilisés à des fins de loisirs et de divertissement et les échecs pourraient entraîner de nombreux inconvénients, pour lesquels ils se sont excusés pour la gêne occasionnée.

Nous travaillons pour que tout revienne à la normale dès que possible et nous nous excusons pour tout inconvénient, ont-ils écrit sur Twitter.

Bien que Facebook ait lancé ce message, il n’a pas clarifié la cause de cette situation ni le temps qu’il faudra pour que le service soit restauré ; pendant ce temps, les internautes continuent de se plaindre de leur absence sur Twitter, un réseau social qui s’est rempli de memez devant des internautes désespérés.