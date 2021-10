Facebook partage de nouvelles informations sur l’engagement des fans autour de la Coupe du monde de cricket T20

La Coupe du monde de cricket ICC T20 débute ce week-end, et bien que le cricket ne soit pas un sport majeur dans toutes les régions, c’est le plus grand sport dans l’un des pays clés pour l’utilisation des médias sociaux, avec des fans de cricket indiens fortement investis et engagés dans les résultats du tournoi. .

Dans cet esprit, Facebook a publié un nouveau guide pour aider les spécialistes du marketing à exploiter les discussions et les tendances de la Coupe du monde et à comprendre les principaux comportements d’utilisation autour de l’événement. Le guide comprend également des notes intéressantes sur une utilisation plus large de Facebook en Inde – vous pouvez télécharger le guide complet de 29 pages de Facebook « Où les fans jouent » ici, mais dans cet article, nous examinerons certaines des notes clés.

Tout d’abord, Facebook décrit l’étendue du contenu de la Coupe du monde sur ses plateformes et l’accent qu’il met sur le cricket.

Facebook met également en évidence la gamme d’influenceurs et de commentateurs de cricket actifs sur sa plate-forme, chacun disposant de ses propres réseaux étendus et engagés, ce qui en fait des candidats parfaits pour des partenariats de marque.

Facebook s’efforce de mieux faciliter les partenariats marques/influenceurs grâce au développement de sa plate-forme Brand Collabs Manager, et il cherche à utiliser la Coupe du monde de cricket pour mettre en évidence le potentiel à cet égard.

Facebook décrit également les différentes options mises en place pour maximiser la découverte du contenu de la Coupe du monde :

Bien qu’il partage également un aperçu plus large de l’utilisation de Facebook en Inde, soulignant à nouveau l’étendue de sa portée globale et de sa présence dans la région.

Qui se développe rapidement – avec l’adoption croissante de la technologie en Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde, Facebook s’est efforcé de devenir une partie plus importante de l’infrastructure numérique du pays, dans l’espoir de s’imposer comme un élément de base, et donc de devenir un plate-forme de connexion essentielle, à des fins diverses, parmi les millions d’utilisateurs du Web mobile de la région.

C’est pourquoi Facebook tient particulièrement à souligner sa portée potentielle en ce qui concerne la Coupe du monde – tandis que Facebook met également en évidence cette statistique sur l’utilisation globale des vidéos Facebook.

Facebook a publié pour la première fois ce nombre impressionnant en avril, avec des vues vidéo éligibles en flux soulignant le potentiel des publicités vidéo de Facebook pour maximiser l’exposition et la notoriété de votre public.

Selon Facebook :

« Plus de 2 milliards de personnes regardent des vidéos éligibles Facebook In-Stream chaque mois et, dans le monde, 63 % des vues des publicités vidéo autonomes In-Stream sont terminées. »

Il existe clairement une base solide pour les performances vidéo de Facebook, tandis que sa portée auprès des fans de cricket indiens, en particulier, est inégalée.

Si cela concerne votre marché cible, vous devriez certainement jeter un œil au dernier guide de Facebook.

Vous pouvez télécharger le guide complet de Facebook « Où les fans jouent » ici.