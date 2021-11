Facebook partage de nouvelles informations sur les comportements et les attentes d’achat émergents [Infographic]

La pandémie a changé le commerce de détail, probablement pour toujours, les consommateurs étant désormais plus habitués aux options de découverte et d’achat en ligne, ce qui a ouvert les yeux de nombreuses personnes sur leurs avantages, et a par la suite accru leurs attentes concernant les achats en magasin.

C’est l’objet de la dernière étude de Facebook, qui examine l’évolution des comportements des consommateurs et la manière dont les entreprises peuvent mieux aligner leurs expériences d’achat sur les divers nouveaux éléments susceptibles d’améliorer le processus.

Dans son rapport de 28 pages « La nouvelle ère du shopping est hybride », Facebook IQ décrit diverses tendances émergentes de la vente au détail et explique comment les nouvelles technologies, telles que la réalité augmentée et la réalité virtuelle, jouent un rôle.

Vous pouvez lire le rapport complet ici, tandis que Facebook a également fourni l’aperçu infographique ci-dessous des notes clés de l’exploration.

Considérations clés pour votre approche.