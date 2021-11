Facebook partage de nouvelles informations sur les connaissances et les préoccupations relatives au changement climatique par sexe et par région

Alors qu’il cherche à intensifier ses efforts pour lutter contre la propagation de la désinformation sur le changement climatique sur ses plateformes, Facebook a également mené une nouvelle étude, en collaboration avec le programme Yale sur la communication sur le changement climatique, afin de mieux comprendre les attitudes des gens à l’égard du changement climatique en région, et à quel point ils sont préoccupés et informés de ses impacts.

L’étude, qui intègre les réponses de plus de 75 000 utilisateurs de Facebook, examine spécifiquement comment les points de vue des hommes et des femmes diffèrent sur divers éléments de la crise climatique, ce qui offre une perspective intéressante sur les causes et les effets perçus de la hausse des températures mondiales, et ce qui va arriver en conséquence.

Comme expliqué par Facebook :

«Nous avons constaté qu’une majorité de personnes dans environ la moitié des pays et territoires interrogés ont déclaré qu’elles en connaissaient au moins une quantité modérée sur le changement climatique, l’Australie et l’Allemagne en tête. Cependant, dans certains pays, il y avait un nombre important de personnes qui avaient peu ou pas de connaissances sur le changement climatique. Cela comprend plus d’un quart des personnes au Nigeria qui ont déclaré qu’elles n’en avaient « jamais entendu parler », ainsi qu’une partie importante de la population en Malaisie, en Égypte, en Arabie saoudite et au Vietnam.

Cela donne un aperçu intéressant des attitudes et de la compréhension plus larges du problème, et de la façon dont chaque pays cherche à lutter contre le climat. Cela ne veut pas dire que les régions dans la partie inférieure de ce graphique ignorent le changement climatique, mais cela suggère que l’information n’atteint pas ces communautés, dont beaucoup seront bientôt confrontées à des impacts plus importants.

Comme indiqué, l’étude met également en évidence les différences d’attitudes entre les hommes et les femmes face à la crise climatique :

« Bien qu’il y ait moins de connaissances signalées sur le changement climatique dans les pays moins industrialisés, il existe des écarts plus importants entre les sexes dans les pays industriels tels que le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis. Nous voyons beaucoup plus d’hommes dire qu’ils en savent au moins une quantité modérée sur le changement climatique dans ces pays, soulignant la nécessité de sensibiliser le public à la question dans les pays développés et en développement.

Bien sûr, cela est autodéclaré, donc plus d’hommes disant qu’ils en savent plus sur le changement climatique peuvent ne pas être nécessairement corrects. Mais il est intéressant de comparer cela avec le graphique ci-dessous, qui montre qu’en moyenne, les femmes sont plus préoccupées par le problème que les hommes.

C’est une fenêtre intéressante sur un problème de société clé et sur la manière dont les hommes et les femmes y réagissent, d’après les utilisateurs de Facebook. Cela pourrait suggérer que ces personnes obtiennent au moins une partie de leurs informations climatiques sur la plate-forme, ce qui pourrait en faire une mesure indicative de la façon dont Facebook influence la discussion sur le climat.

Quoi qu’il en soit, comme le note Facebook, les femmes étant appelées à être plus durement touchées par la crise climatique, il est logique qu’elles soient plus préoccupées – pourtant, en même temps, il est nécessaire d’être mieux informé sur la crise plus large et ses effets cumulatifs.

Comme vous pouvez le voir ici, quel que soit le sexe, le scepticisme quant aux causes réelles du changement climatique reste relativement élevé, malgré les discussions en cours et l’action du gouvernement. Qu’il s’agisse d’un problème d’éducation, du résultat d’efforts continus de désinformation ou d’une réticence fondamentale à accepter des faits établis est difficile à dire, mais les données ici montrent que nous avons du chemin à parcourir pour convaincre des millions de personnes qu’une action directe est nécessaire, et aura un effet sur la qualité de la vie à l’avenir.

Il y a quelques points de données importants ici, sur ce qui est sans doute le problème clé de notre temps. Ce que, sur la base de ces résultats, un grand pourcentage de personnes réfutera – mais les données ici montrent qu’il faut faire davantage pour combler les principales lacunes dans les connaissances et garantir que la compréhension de la science du changement climatique est partagée de manière égale, et que l’information atteint les bons publics pour accroître la sensibilisation et l’action.

Vous pouvez lire le rapport complet de recherche sur le changement climatique de Facebook ici.