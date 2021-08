Facebook partage de nouvelles informations sur les éléments clés d’un contenu vidéo efficace

Comme vous l’avez sans aucun doute lu dans de nombreux rapports et de nombreux experts, la vidéo est un élément important des approches de marketing numérique modernes, avec de plus en plus de personnes s’engageant dans le contenu vidéo et le recherchant comme une forme de divertissement et de recherche de produits.

Mais il ne suffit pas de créer et de télécharger du contenu vidéo : vos vidéos doivent également être attrayantes, créatives, elles doivent attirer l’attention du public et garder les gens à regarder, afin de maximiser la réponse.

Et c’est une considération beaucoup plus difficile. Comment créer des clips vidéo plus convaincants et quels sont les éléments clés dont vous devez tenir compte dans votre approche vidéo ?

Pour fournir plus d’informations à ce sujet, Facebook s’est récemment associé à la société de mesure du marketing Analytic Partners et à l’agence d’analyse The Lab, pour mener une nouvelle étude sur les approches vidéo efficaces et sur la manière dont les spécialistes du marketing peuvent créer un contenu vidéo qui génère une plus grande pénétration et maximise l’audience. réponse.

Vous pouvez télécharger le rapport complet de 16 pages ici, mais dans cet article, nous examinerons certaines des notes clés et des pointeurs.

Tout d’abord, le rapport note le potentiel de retour sur investissement croissant du contenu vidéo, qui génère désormais une réponse nettement meilleure que les publications d’images statiques.

Selon le rapport :

“Depuis quelque temps, les recherches d’Analytic Partners ont démontré le retour sur investissement (ROI) à court terme très élevé de la plupart des activités numériques. De même, nous avons observé le ROI à long terme très élevé de la vidéo – quel que soit l’écran sur lequel elle se trouve . Historiquement, les médias sociaux sont très appréciés pour générer un retour sur investissement à court terme, mais l’environnement évolue rapidement. Pendant longtemps, les flux de médias sociaux étaient largement remplis d’images statiques. Aujourd’hui, cependant, l’activité vidéo sur Facebook, par exemple, est en hausse .”

L’utilisation accrue de la vidéo a conduit à une valeur à long terme plus élevée pour un tel contenu – mais même ainsi, toutes les vidéos ne sont pas créées égales, certaines entraînant une excellente réponse et d’autres tombant à plat.

Quels sont donc les éléments clés qui améliorent les performances du marketing vidéo ?

Dans un sens large, le rapport note que la création est le moteur clé, avec des éléments d’exécution (planification des publicités, ciblage, etc.) une considération beaucoup moins importante.

Mais bien sûr, c’est un élément assez large – comment définissez-vous les meilleures pratiques créatives dans cette définition ?

Pour cela, l’équipe de The Lab a élaboré un nouveau tableau de bord de mesure pour évaluer divers éléments vidéo, en fonction de leurs performances relatives.

« Le tableau de bord d’efficacité peut aider les annonceurs à optimiser les composants les plus fondamentaux de la vidéo en ligne afin d’obtenir des résultats. Le cadre a été utilisé à la fois pour créer une création à partir de zéro et pour peaufiner la création existante pour réussir dans un format en ligne. Il y a 11 principes de meilleures pratiques dans le cadre.

Les sept éléments de base initiaux du cadre se rapportent aux éléments essentiels qui devraient être inclus dans toutes les créations vidéo.

Alors que les quatre supplémentaires sont fortement recommandés et peuvent également aider à améliorer les performances.

Le guide complet comprend des notes et des explications plus spécifiques sur chaque aspect, ainsi que des études de cas qui soulignent comment ces éléments ont été mis en pratique et ont contribué à générer des résultats significatifs pour les marques.

Et bien qu’il soit difficile de décomposer la création en un processus normatif, les mesures énumérées ici fournissent des points spécifiques de planification pour votre approche vidéo, qui s’appuient sur des recherches et amélioreront les performances de votre contenu.

Au moins, ils valent vraiment la peine d’être pris en compte – vous pouvez télécharger le rapport complet “Créer une vidéo en ligne qui passe au travers” ici.