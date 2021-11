Facebook partage des conseils de messagerie pour les entreprises avant les vacances [infographic]

Alors que la ruée des vacances est sur le point de démarrer, Facebook partage cette semaine une gamme de conseils commerciaux et marketing via des sessions vidéo avec des experts internes, pour aider les marques à aligner leurs processus et à tirer le meilleur parti de la saison.

La première vidéo de la série examinait l’utilisation de messages pour stimuler la connexion et les ventes, avec Katrina Ghadiri de Facebook décrivant une série de notes et d’études de cas pour mettre en évidence les avantages des différents outils de connexion de messagerie.

Vous pouvez voir la session vidéo complète ici (17 min), mais au cours de la session, Ghadiri a également partagé quelques conseils de messagerie clés pour les marques que nous avons intégrés dans l’infographie ci-dessous.

Il pourrait être intéressant de noter votre approche, offrant plus de moyens aux gens de se connecter avec votre entreprise.