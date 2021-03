Facebook partage des histoires sur la résilience des entreprises pendant COVID dans une nouvelle série de vidéos

Facebook a publié une nouvelle et courte série de vidéos intitulée « The Pivot » qui examine comment certaines entreprises se sont adaptées et ont changé d’orientation pendant la pandémie.

Comme expliqué par Facebook:

« Dans une série que nous appelons THE PIVOT, nous examinerons trois entreprises: Woon, une mère et son fils dirigent un restaurant chinois à Los Angeles; Avid Bookshop, une destination communautaire pour les rats de bibliothèque; et SF Oasis, une boîte de nuit de cabaret de dragsters, et comment ils ont utilisé les produits Facebook non seulement pour s’adapter et se maintenir à travers ces moments difficiles, mais comment ils l’ont utilisé pour repenser entièrement leur entreprise. «

Chaque entreprise est présentée dans une série de courts clips vidéo, qui décrit comment elle a utilisé Facebook et Instagram pour s’adapter aux conditions changeantes de l’entreprise.

Les courtes fonctionnalités pourraient vous fournir de l’inspiration et des notes sur la manière d’adapter vos propres stratégies et de vous concentrer sur l’évolution des conditions commerciales.

Et même s’il semble que nous nous dirigeons lentement vers la prochaine étape, avec le déploiement du vaccin bien en cours dans plusieurs régions, les impacts de la pandémie seront présents pendant un certain temps encore. Comprendre les différentes façons dont les entreprises se sont adaptées pourrait vous aider dans votre planification et vous donner un meilleur aperçu de votre approche.

Vous pouvez consulter toutes les vidéos The Pivot sur la page Facebook de l’entreprise.