Facebook partage des informations sur les tendances d’achat d’Halloween sur Facebook Marketplace [Infographic]

Halloween approche à grands pas, et avec l’assouplissement des restrictions COVID dans de nombreuses régions, cela devrait être un moment majeur de célébration et un retour aux traditions qui ont été suspendues en raison de la pandémie de l’année dernière.

Avez-vous déjà défini votre stratégie marketing pour Halloween ?

Si vous êtes toujours à la recherche d’inspiration ou si vous avez une certaine marge de manœuvre dans votre approche, cela peut vous aider – Facebook a publié un nouvel aperçu des principales tendances d’achat d’Halloween sur Facebook Marketplace, qui ne seront pas les mêmes que les tendances d’achat et les intérêts généraux. (comme vous le trouverez dans la liste des tendances d’Halloween de Google), mais pourrait tout de même vous donner un indicateur de l’endroit où les gens regardent et de ce qu’ils prévoient, ce qui peut s’aligner sur votre approche.

Selon Facebook :

«Malgré la pandémie en cours, Halloween a gagné en popularité ces dernières années. Il se classe désormais au deuxième rang des vacances commerciales en termes de dépenses totales de consommation au détail, juste avant Noël. Les gens dépensent plus en costumes pour adultes et enfants (et maintenant pour animaux de compagnie), décorations, activités hantées et bien d’autres.

Avec un milliard d’utilisateurs actifs, Marketplace peut fournir des informations intéressantes à cet égard, tout en présentant également un potentiel direct via des listes sponsorisées dans les résultats de Marketplace.

Consultez l’infographie des tendances d’Halloween de Facebook ci-dessous.