Honnêtement, les efforts déployés par Facebook pour démystifier l’idée qu’il s’agit d’une plate-forme de distribution clé pour la désinformation et les théories du complot sont incroyables, tout comme les progressions logiques de type bretzel qu’il a fallu pour remodeler ses données afin de refléter l’image. qu’il préférerait.

Pour récapituler rapidement, en août, Facebook a publié un nouveau rapport « Contenu largement consulté », qui est conçu pour montrer les types de messages qui sont généralement affichés dans les flux d’utilisateurs.

L’idée était de contrer ce compte Twitter, créé par le journaliste du New York Times Kevin Roose, qui affiche chaque jour les publications de liens les plus partagées sur Facebook, sur la base des données de CrowdTangle, la propre plateforme d’analyse de Facebook.

Les publications de liens les plus performantes par les pages Facebook américaines au cours des dernières 24 heures proviennent de : 1. RNP

2. Breitbart

3. Dan Bongino

4. Ben Shapiro

5. Viola Davis

6. DEUX FOIS

7. Occuper les démocrates

8. UNICEF

9. Breitbart

10. Ben Shapiro – Top 10 de Facebook (@FacebooksTop10) 9 novembre 2021

La liste quotidienne du Top 10 est régulièrement dominée par les médias de droite, dont beaucoup sont connus pour promouvoir des théories douteuses.

Bien sûr, Facebook n’était pas satisfait de la caractérisation présentée, il a donc cherché à fournir des données plus précises sur ce qui est réellement visualisé sur sa plate-forme via son propre rapport, qui comprend une gamme de conditions et de qualificatifs afin de proposer un autre liste des contenus les plus consultés chaque trimestre.

Ce qui, en soi, est important à noter. Les liens qui sont consultés sur un trimestre seront très différents de ce qui gagne du terrain chaque jour, car les articles d’actualité en temps opportun sont moins susceptibles de voir un engagement comparatif et continu sur une période de trois mois. Ce n’est qu’une des nombreuses considérations supplémentaires intégrées au rapport – mais même avec cet ensemble de données plus édité et organisé, Facebook a en fait supprimé une version initiale de son rapport sur le contenu le plus consulté pour le premier trimestre 2021, car il craignait que cela ne se reflète mal sur la plate-forme. .

Donc, ce n’est pas un bon début pour son contre-rapport – mais néanmoins, Facebook continue quand même, avec la publication aujourd’hui d’un nouveau rapport sur le contenu le plus consulté couvrant le troisième trimestre, qui, encore une fois, met en évidence diverses préoccupations et problèmes liés à la façon dont la plate-forme amplifie le contenu.

Encore une fois, Facebook tient à souligner que les publications de liens et les publications de Pages ne sont qu’une partie très mineure de l’expérience Facebook plus large, ce qui pourrait suggérer qu’elles ont moins d’impact que les gens pourraient s’y attendre.

Comme vous pouvez le voir ici, les données de Facebook montrent que même les liens des domaines les plus consultés sont très peu présents dans le fil d’actualités des utilisateurs réguliers, de sorte que les liens mis en évidence dans la liste quotidienne des 10 premiers ne peuvent pas générer de réponse significative. Droit?

Cela dépend beaucoup de la façon dont vous le voyez – Facebook compte 261 millions d’utilisateurs actifs aux États-Unis et au Canada, donc même un petit pourcentage de ces utilisateurs voyant un tel contenu représente en fait une quantité importante en nombre d’exposition brute. Mais en prenant Facebook à sa place, ces liens et domaines ne gagnent en réalité pas autant de traction que la liste pourrait le montrer – alors quels liens ont gagné du terrain sur The Social Network au troisième trimestre ?

Tout comme le rapport du deuxième trimestre, les 10 principaux liens sur Facebook sont un mélange de spam, de vagues liens d’actualités et de contenu amplifié par le propre centre de ressources COVID de Facebook.

Le premier est un lien vers une agence parlante d’anciens joueurs de Green Bay Packers, que des enquêtes précédentes ont qualifiées de spam probable Le second est un vendeur de CBD Le troisième est un lien vers une station de radio Un salon professionnel à Londres Un site Web de recettes L’actualité ABC site Web (mais pas d’URL spécifique) Chaîne YouTube DIY de 3 minutes Une vidéo cartographiant les neurones dans un cerveau humain Un article de l’UNICEF (probablement amplifié par le centre COVID de Facebook) Chaîne YouTube DIY de 3 minutes (encore)

Donc, comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas que des complots de droite et de la désinformation. Il s’agit principalement de pourriels, principalement ce que les gens voient sur Facebook sont des pourriels et du spam – ce qui se reflète également dans la section « messages largement consultés » du rapport.

Des publications inoffensives et interactives qui donnent aux utilisateurs de Facebook une chance de participer et incitent leurs amis à répondre. Il convient également de noter que presque tous les messages « les plus consultés » répertoriés dans le rapport ont été publiés il y a quatre mois ou plus, ce qui leur a donné plus de temps pour gagner du terrain et de l’engagement.

Donc rien à voir ici, non ? Facebook n’est pas la machine diabolique que les haineux veulent faire comprendre, c’est en fait plus un bourbier de néant qui fait perdre du temps qu’un mégaphone pour un contenu qui divise.

Eh bien, pas exactement.

Comme indiqué, le fait que ce rapport prenne en compte un quart des données, par opposition à l’utilisation des totaux d’engagement quotidiens, remodèle considérablement le contenu présenté, car les articles d’actualité quotidiens ne gagneront en popularité que ce jour-là et peuvent ont encore un grand impact. Facebook répondrait à cela en soulignant le fait que les publications de liens des domaines les plus consultés ont si peu de portée que cela n’aurait de toute façon pas un impact majeur, mais il y a quand même une question sur la façon dont cela fausse les données et quel impact , et la portée, les messages d’actualité ont chaque jour.

Il y a aussi des notes inquiétantes dans les listes de Facebook, comme un complot de droite poussant Epoch Times parmi les pages les plus consultées, avec les liens de spam susmentionnés.

Et il y a aussi ça, à 20 sur la liste des liens les plus consultés :

Ainsi, un lien qui enfreint les règles de Facebook a été vu 38,5 millions de fois au cours du trimestre, avant d’être supprimé.

Quel était ce lien ? Quelle règle a-t-il enfreint ? Nous ne savons pas, parce que Facebook ne nous l’a pas dit, il l’a juste répertorié comme ceci et l’a laissé tel quel. Ce qui semble moins que transparent.

De son côté, Facebook note que son processus de recherche des contenus les plus consultés, et les retours d’informations ultérieurs sur les résultats, ont déjà conduit à des changements dans son approche :

« En créant ces rapports, nous avons appris que nos efforts pour réduire les appâts d’engagement et le contenu de faible qualité devaient être affinés pour en traiter davantage, ce qui a conduit à des changements dans la façon dont nous l’identifions et le réduisons. Par exemple, nous élargissons nos identifiants d’appâts d’engagement, évaluons l’impact que les commentaires d’amis peuvent avoir sur l’affichage de publications non connectées dans le fil d’actualités et essayons de réduire cet impact. Nous explorons également de nouvelles expériences pour réduire les publications avec des liens sans rapport. »

Que ce soit parce que cela profite plus largement aux utilisateurs ou parce que cela pourrait améliorer l’apparence du rapport, c’est difficile à dire, mais Facebook dit qu’il cherche à se débarrasser d’au moins une partie du spam et des déchets qui encombrent ces listes.

Mais encore une fois, le fait que Facebook ait déployé de tels efforts pour remodeler les données ici – il a même publié un nouveau guide d’accompagnement pour aider à traduire les résultats du rapport, ce qui, en soi, soulève des questions. Pourquoi avez-vous besoin d’un guide d’accompagnement pour justifier les données ? C’est ce que c’est, non ?

Pourquoi Facebook se sent-il si obligé d’expliquer et de façonner les résultats s’il ne se soucie pas des conclusions que les gens pourraient tirer de ces informations ?

Je suppose que, peu importe ce que Facebook fournit, cela peut être mal interprété, c’est pourquoi il est si prudent. Mais vraiment, je ne pense pas que ces aperçus apportent une valeur significative, autre que de souligner que si vous voulez réussir sur Facebook, vous devriez chercher à publier des déchets d’appâts d’engagement, et des publications qui incitent une réponse vide de l’utilisateur, ce qui n’est pas vraiment ‘ engagement précieux.

Ce qui, incidemment, est ce que de nombreux médias utilisent désormais à leur avantage, sachant qu’adopter un angle plus conflictuel sur un sujet suscitera plus d’engagement sur Facebook.

Facebook peut être en mesure de faire valoir que de telles publications n’obtiennent pas autant de vues que des tarifs plus légers comme celui-ci (et notez que Facebook compte une « vue » lorsqu’une publication est visible sur « au moins la moitié de l’écran sur un téléphone , ordinateur ou tablette, et a été visionné pendant au moins un quart de seconde »), mais les résultats ici soulignent que la clé du succès du fil d’actualité est de susciter l’engagement, de toute façon.

Vous pouvez consulter le rapport sur le contenu largement consulté du troisième trimestre de Facebook ici.