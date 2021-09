Facebook partage un aperçu du contenu qu’il semble limiter dans les fils d’actualité

in

Alors que Facebook fait face à une nouvelle crise de relations publiques à la suite de la récente série de rapports d’enquête Facebook Files, la société cherche également à fournir plus de transparence dans ses processus et à surveiller la façon dont ses systèmes décident de ce que les gens voient dans leur fil d’actualité chaque jour.

Plus tôt cette année, Facebook a publié un nouvel explicatif sur le fonctionnement de son algorithme de fil d’actualité, couvrant les éléments de classement clés qui dictent la portée. Et aujourd’hui, Facebook a partagé un autre aperçu de la distribution, cette fois en examinant les types de publications qu’il semble limiter dans le flux, qui n’enfreignent pas nécessairement ses règles, mais auront moins de portée, pour diverses raisons.

Comme expliqué par Facebook :

« Nos directives de distribution de contenu décrivent certains des types de contenu qui reçoivent une distribution réduite dans le fil d’actualité. Nos mesures visant à réduire le contenu problématique dans le fil d’actualité sont ancrées dans notre engagement envers les valeurs consistant à répondre aux commentaires directs des gens, à inciter les éditeurs à investir dans un contenu de haute qualité et à favoriser une communauté plus sûre.

La liste n’offre pas vraiment de nouvelles informations étonnantes, mais elle fournit un contexte supplémentaire à considérer dans la façon dont Facebook aborde les restrictions de contenu.

L’accent est mis ici sur le contenu potentiellement trompeur et problématique, Facebook cherchant à réduire la portée des publications qui entrent dans ces catégories :

Fermes publicitaires – Publications contenant des liens vers des pages criblées de publicités, conçues uniquement pour augmenter le trafic

Liens d’appâts cliquables – Messages trompeurs conçus pour attirer les clics

Commentaires susceptibles d’être signalés ou masqués – Commentaires que Facebook prédit que les gens sont susceptibles de cacher ou de signaler, sur la base d’informations passées

Appât de fiançailles – Publications qui demandent explicitement un engagement (par exemple, partages, commentaires, mentions J’aime) à des fins autres qu’un appel à l’action spécifique

Liens vers des domaines de cloaking suspectés – Ce sont des domaines qui déguisent leur destination en masquant le nom de la page de destination ou de l’adresse Web, cherchant à contourner les processus d’examen de Facebook

Liens vers des sites Web demandant des données utilisateur inutiles – Cela inclut les sites qui demandent des informations personnelles avant d’afficher le contenu

Expériences de navigation de mauvaise qualité – Sites Web avec des erreurs ou un affichage mobile médiocre

Commentaires de mauvaise qualité – Le système de Facebook rétrogradera les commentaires qui ne contiennent aucun mot (c’est-à-dire juste une étiquette de nom d’utilisateur) et/ou des blocs de texte coupés et collés

Événements de mauvaise qualité – Facebook réduira la portée des listes d’événements incomplètes ou provenant de pages qui ont montré des signes de comportement inauthentique

Vidéos de mauvaise qualité – Vidéos publiées sous forme de “diffusions en direct” que Facebook prévoit comme étant statiques, animées, en boucle, réservées aux sondages ou préenregistrées, ainsi que des images statiques téléchargées sous forme de “vidéos” sans audio dynamique

Pages considérées comme du spam – Les pages que Facebook prédit peuvent exploiter des logiciels malveillants et/ou des escroqueries par hameçonnage

Contenu de santé sensationnaliste et messages de santé commerciaux – Y compris les allégations de « remèdes miracles » et les messages tentant de vendre des produits ou des services basés sur des allégations liées à la santé

Tous ces éléments ont du sens, et leurs impacts seraient limités pour ceux qui exploitent des profils et des sites Web légitimes – bien qu’il soit intéressant de noter que Facebook pénalisera la portée des pages offrant une mauvaise expérience mobile.

Il convient également de noter la règle des «appâts de fiançailles», à laquelle certaines personnes sont tombées par inadvertance dans le passé.

Selon Facebook, l’appât d’engagement, dans ce contexte, concerne :

« Les messages qui demandent explicitement un engagement (tels que des votes, des partages, des commentaires, des tags, des mentions J’aime ou d’autres réactions) à des fins autres qu’un appel à l’action spécifique (comme rechercher de l’aide pour retrouver des personnes ou des biens disparus, collecter des fonds ou partager une pétition) sur la plateforme Facebook. Par exemple, cela n’inclut pas les publications qui demandent aux gens de s’engager afin de montrer qu’ils soutiennent ou non un problème, ou de partager des informations urgentes concernant les catastrophes naturelles et les événements mettant la vie en danger.

Facebook dit que les commentaires des utilisateurs ont indiqué que les utilisateurs n’apprécient pas les publications comme celle-ci, ce qui les incite à interagir en aimant, en partageant, en commentant et en prenant d’autres actions sur les publications.

Cela concerne également de manière tangentielle les promotions du concours, les règles de Facebook stipulant que :

« Les chronologies personnelles et les connexions d’amis ne doivent pas être utilisées pour administrer des promotions (par exemple : « partagez sur votre chronologie pour participer » ou « partagez sur la chronologie de votre ami pour obtenir des entrées supplémentaires », et « marquez vos amis dans ce message pour participer » ne sont pas permis).”

Ceux qui organisent des concours ou des promotions axés sur l’engagement doivent s’assurer qu’ils sont très clairs sur tous ces éléments.

En plus de cela, Facebook rétrogradera également le contenu des domaines avec un contenu original limité, ceux qui ont partagé des informations erronées vérifiées dans le passé et des articles de presse sans paternité transparente (comme le nom de l’auteur attaché à la publication).

Facebook limitera également la portée du contenu des domaines et des pages qui ont un « clic gap » élevé :

« Des liens vers des sites Web qui reçoivent une quantité particulièrement disproportionnée de leur trafic directement de Facebook par rapport à la quantité de trafic que les sites Web reçoivent du reste d’Internet. »

En d’autres termes, des pages qui cherchent probablement à jouer avec l’algorithme de Facebook par le biais de tactiques de spam, tandis que Facebook limite également la portée des publications de personnes qui « hyperpartagent en groupes ».

« Les publications de personnes que nous prévoyons utilisent plusieurs comptes pour publier en groupes à une fréquence très élevée. Ces publications ont une forte corrélation avec les rapports de spam et fournissent un contenu à grande portée à des publics non pertinents qui ne veulent pas voir ce contenu.

Ainsi, Facebook dispose de plusieurs moyens d’attraper les spammeurs, tandis que pour les éditeurs légitimes, la seule véritable préoccupation est d’assurer la transparence de votre approche de contenu et de ne pas utiliser de contenu en double sur votre site.

Ce qui, si vous êtes légitime, ne devrait de toute façon pas être un souci, mais pour clarifier, ce sont les types d’actions qui peuvent voir votre portée réduite sur Facebook.

Le dernier élément des directives de distribution de Facebook porte sur la sécurité de la communauté et la limitation de la portée des publications pouvant être offensantes ou nuisibles pour les utilisateurs.

Cela inclut le contenu sur le point d’enfreindre les normes communautaires de Facebook et les liens vers des pages de destination contenant du contenu sexuel et/ou choquant.

Encore une fois, c’est en grande partie ce à quoi vous vous attendez, il n’y a pas de révélations majeures ici. Mais cela fournit un peu plus de contexte sur la façon dont Facebook décide quels types de publications devraient avoir moins de portée et comment il peut limiter la distribution en fonction de paramètres variables.

Encore une fois, pour la plupart, les utilisateurs et les pages légitimes ne devraient pas se préoccuper de ces règles, car elles s’appliquent clairement à une utilisation illégitime et frauduleuse. Mais il vaut la peine de noter les détails et de prendre en compte les différentes règles concernant votre publication.

Je veux dire, Facebook limite déjà la portée des publications de la Page à des pourcentages à un chiffre de votre audience, donc la dernière chose dont vous avez besoin est de violer par inadvertance ses règles et de voir encore moins de portée en conséquence.

Cela vaut la peine de jeter un coup d’œil, de considérer votre approche et de vous assurer que votre contenu et votre processus ne tombent pas sous le coup des différents paramètres de Facebook.

Vous pouvez consulter les directives de distribution de contenu complètes de Facebook ici.