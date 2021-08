Facebook parvient à protéger la sécurité de Messenger

14/08/2021 à 19:57 CEST

Facebook déploie un certain nombre de fonctionnalités pour les utilisateurs de Messenger qui permettent le cryptage de bout en bout (E2EE). Vous pouvez maintenant appeler les contacts de Messenger utilisant la voix ou la vidéo avec E2EE activé, comme dans WhatsApp.

Personne, à l’exception de la personne à qui vous parlez, ne pourra voir ou entendre vos conversations ou appels E2EE, vous pouvez donc ajouter une couche de protection supplémentaire à vos conversations vocales et vidéo dans Messenger. Cependant, Facebook dit qu’il peut toujours signaler des messages dangereux si nécessaire.

Il existe également des mises à jour pour les messages qui disparaissent. Vous verrez une option pour eux lorsque vous appuyez sur votre photo de profil dans une discussion, ainsi que dans le champ de rédaction du message (appuyez sur l’icône de la minuterie ici). À présent vous pouvez activer les messages qui disparaissent pour tout le monde dans un chat, pas seulement pour vous-même. En plus de cela, vous aurez plus de contrôle entre la durée d’affichage des messages et leur disparition, entre cinq secondes et 24 heures.