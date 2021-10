Facebook passe à l’étape suivante avec son projet de crypto-monnaie Novi

Cela fait un moment que nous n’avons pas entendu de mises à jour sur le projet de crypto-monnaie Diem/Novi de Facebook, à travers lequel il espère faciliter les paiements sans frais sur ses services en évitant les fournisseurs financiers traditionnels.

Le projet a fait face à une série de revers, de nombreuses régions refusant de soutenir l’initiative et les premiers bailleurs de fonds de renom se retirant en raison d’une controverse potentielle.

Mais malgré divers défis, le projet avance toujours – plus lentement que Facebook ne le souhaiterait, mais il progresse néanmoins. Et aujourd’hui, le chef de Novi, David Marcus, a annoncé la prochaine étape majeure pour les paiements cryptographiques de Facebook, avec le lancement d’un pilote de son portefeuille numérique Novi aux États-Unis et au Guatemala, permettant aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir de l’argent entre les deux régions.

Comme expliqué par Marcus :

« Nous menons un projet pilote pour tester les fonctions principales et nos capacités opérationnelles en matière de service client et de conformité. Nous espérons également que cela démontrera un nouveau cas d’utilisation de stablecoin (en tant qu’instrument de paiement) au-delà de la façon dont ils sont généralement utilisés aujourd’hui.

Le cas d’utilisation clé de ce test sera l’envoi de fonds, les personnes renvoyant de l’argent à leur famille depuis chaque région.

« Le couloir de transfert est important. Au Guatemala, 56% des personnes n’ont pas accès aux services financiers, alors que près de 100% ont un téléphone portable. L’argent envoyé par la famille et les amis à l’étranger contribue à plus de 14 % du PIB et 90 % de ces envois de fonds proviennent des États-Unis.

C’est depuis longtemps la caractéristique clé mise en évidence par Facebook à cet égard, et avec les citoyens indiens transférant plus de fonds par l’envoi de fonds que quiconque dans le monde, il existe une incitation commerciale importante pour Facebook à faire avancer le projet en vue de construire un système financier clé. plate-forme qui pourrait attirer beaucoup plus d’utilisateurs sur les principaux marchés en développement.

Et une fois que les gens déplaceront de l’argent au sein de Facebook, il sera beaucoup plus facile d’encourager le comportement de commerce électronique et d’autres types de paiement, faisant de Facebook une partie encore plus importante de l’infrastructure numérique dans ces régions.

Mais ce n’est pas encore là – en fait, c’est loin d’être, avec ce premier essai, comme le note Marcus, visant vraiment à prouver le cas d’utilisation et à montrer la capacité de Facebook à gérer les paiements numériques.

Mais l’objectif à long terme est, en effet, des paiements et des transactions plus larges.

« Au-delà du pilote, notre modèle économique est clair. Nous sommes un challenger dans les paiements. Nous offrirons des paiements de personne à personne gratuits en utilisant Novi. Une fois que nous aurons une solide clientèle, nous proposerons des paiements marchands moins chers et réaliserons un profit sur les services marchands.

Le marché de la cryptographie n’a toujours pas été testé et il existe de nombreux critiques des paiements numériques, dont certains protègent les systèmes existants, tandis que d’autres ne le voient tout simplement pas comme étant très différent, finalement, des processus actuels – à l’exception d’un insuffisance dans le domaine critique de l’assurance et de la protection.

Parce que les crypto-monnaies fonctionnent sur un grand livre numérique, qui ne peut pas être facilement modifié, cela signifie également que toute transaction erronée peut être problématique, car une fois une modification effectuée, il n’y a pas de moyen simple de l’annuler, autre que de demander le retour des fonds. . C’est l’une des raisons pour lesquelles les escroqueries sont si importantes dans le secteur, alors qu’il y a aussi des questions autour de la gestion et de la surveillance, qui ont rendu les régulateurs mal à l’aise face à cette perspective, ce qui constitue un obstacle important à une adoption plus large.

La promesse des projets de cryptographie est qu’ils ouvrent davantage d’options financières, en particulier pour les communautés et les régions qui ne disposent pas de systèmes bancaires efficaces. Ce que Marcus souligne à nouveau ici, et il y a en effet beaucoup de potentiel à cet égard. Mais il reste à voir si Facebook, une société privée, obtiendra jamais une approbation à grande échelle pour cela.

Néanmoins, compte tenu de la valeur potentielle, il est facile de comprendre pourquoi Facebook s’y tient, et cela pourrait toujours devenir une option clé pour l’application.

Nous en saurons plus bientôt, sur la base des résultats de cette dernière expérience.