Facebook payant des musiciens jusqu’à 50 000 $ pour des performances audio en direct

Facebook paie des musiciens jusqu’à 50 000 $ pour utiliser sa fonction de clonage Clubhouse – Live Audio Rooms.

En juillet, le PDG Mark Zuckerberg avait promis que son entreprise établirait un fonds de création d’un milliard de dollars pour payer les talents jusqu’en 2022. Maintenant, un nouveau rapport de The Information détaille comment une partie de cet argent est dépensé. Facebook paie jusqu’à 50 000 $ aux musiciens pour utiliser les Live Audio Rooms.

« Facebook propose de payer aux musiciens et autres créateurs 10 000 $ à 50 000 $ par session sur son produit audio en direct vieux de cinq mois, plus des frais pour les invités de 10 000 $ ou plus », indique le rapport. Facebook voudrait établir une relation avec les créateurs pour héberger quatre à six sessions d’au moins une demi-heure ou plus.

La fonctionnalité Live Audio Rooms de Facebook a été lancée en juin pour les utilisateurs aux États-Unis. Il est positionné aux côtés d’autres produits orientés audio de Facebook, notamment des podcasts, de la musique et des « Soundbites ».

La plate-forme n’est pas non plus la seule à attirer des talents aux poches généreuses. TikTok, Snap, Twitter et YouTube ont tous un type de fonds de créateurs qui rapporte, mais pas autant que Facebook (et la société mère Meta).

Quelles plateformes de médias sociaux rémunèrent les musiciens et artistes ?Facebook – La plate-forme verse « jusqu’à » 50 000 $ aux musiciens qui acceptent les conditions décrites ci-dessus.TIC Tac – TikTok a créé un fonds de création de 70 millions de dollars pour offrir des paiements aux créateurs qui utilisent la plate-forme. TikTok s’est engagé à porter ce fonds à 300 millions de dollars et à l’ouvrir à davantage de pays.Snapchat – Snapchat a présenté Spotlight Challenges à sa communauté de créateurs pour encourager l’utilisation de nouvelles fonctionnalités sur la plate-forme. La société a commencé par payer un million de dollars par jour, mais a perdu des créateurs après avoir mis fin aux gros paiements en mai 2021.Twitter – Twitter a lancé son programme Spark pour découvrir et récompenser les créateurs de Twitter Spaces avec un « soutien technique, financier et marketing ». Ceux qui postulent au programme et sont acceptés reçoivent une allocation de 2 500 $ par mois pour créer du contenu et 500 $ en crédits publicitaires mensuels pour promouvoir des émissions.Youtube – Même YouTube a un fonds de création pour les artistes qui utilisent sa fonctionnalité YouTube Shorts. Le fonds de 100 millions de dollars sera distribué sur la période 2021-2022 à toute personne utilisant la fonctionnalité YouTube Shorts.

Comme vous pouvez le constater, de nombreuses sociétés de médias sociaux sont prêtes à payer les créateurs pour utiliser leurs plateformes. Facebook, propriété de Meta, a de grandes poches à offrir aux créateurs de ses salles audio en direct, ce qui est certainement plus que ce que Clubhouse peut offrir.