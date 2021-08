Facebook permet de quitter Facebook plus facilement avec l’outil étendu « Transférez vos informations »

Facebook a annoncé aujourd’hui qu’il mettait à jour l’outil « Transférez vos informations » pour offrir aux gens le choix et le contrôle de leurs données.

Que vous souhaitiez supprimer votre compte Facebook ou simplement copier toutes vos informations, la plate-forme vient de reconstruire son outil de transfert de vos informations avec des fonctionnalités supplémentaires.

Avec cette mise à jour, Facebook permet aux utilisateurs d’exporter des données pour Photobucket et Google Calendar ainsi que de proposer un nouveau type de données à exporter : les événements Facebook.

« Nous sommes enthousiasmés par ces nouveaux changements car ils offrent aux gens encore plus de choix et de contrôle, tout en favorisant l’innovation avec nos partenaires », déclare la société dans un article de blog.

Cette mise à jour comprend :

Une expérience entièrement reconstruite, plus simple et plus intuitive : les utilisateurs peuvent désormais voir plus facilement quelles destinations et quels types de données sont pris en charge ; Une plus grande transparence sur le statut de chaque transfert, notamment en facilitant la réessai de certains transferts ; La possibilité de démarrer simultanément plusieurs transferts de données pour une destination ; Des filtres qui permettent aux utilisateurs de sélectionner plus précisément les données qu’ils souhaitent transférer.



Facebook déclare également qu’il prévoit de continuer à contribuer au projet de transfert de données open source, soutenant l’innovation en matière de portabilité des données dans l’industrie.

La semaine dernière, la société a repensé son menu de paramètres d’application avec des options simplifiées. Selon Facebook dans un article de blog, le nouveau menu des paramètres a été repensé pour rendre les choses plus simples et plus faciles à trouver. Bien que les paramètres de l’entreprise soient actuellement répartis sur plusieurs sections, ils seront désormais disponibles dans moins de catégories pour les utilisateurs de Facebook sur les plateformes mobiles.

