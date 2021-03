Facebook peut-il déterminer comment ralentir la dynamique de TikTok?

Honnêtement, après des années à voir Facebook gérer les tables sur les réseaux sociaux et améliorer nombre des meilleures innovations d’autres applications, il est plutôt rafraîchissant de les voir sur le dos et de travailler pour suivre la concurrence pour un changement.

Je parle dans ce cas de TikTok et des efforts du réseau social pour déchiffrer le code de l’application vidéo courte afin de freiner sa dynamique de croissance. Jusqu’à présent, Facebook n’a pas réussi – TikTok est en passe de devenir la prochaine plate-forme d’un milliard d’utilisateurs en 2021, et ses utilisateurs passeraient beaucoup plus de temps dans l’application que les gens sur Facebook ou Instagram.

C’est une position inhabituelle pour Facebook. La dernière fois qu’il a été confronté à ce niveau de concurrence, c’est lorsque Snapchat a pris de l’ampleur auprès d’un public plus jeune, ce qui, à un moment donné, semblait constituer une menace existentielle à long terme pour la domination de Facebook. Les histoires d’Instagram mettent fin à cela – mais suivre le même livre de jeu, avec Instagram Reels cette fois-ci, ne semble pas encore avoir fonctionné. Et Facebook essaie toujours de comprendre pourquoi, exactement, cela pourrait être.

Mais le problème principal est probablement quelque chose que Facebook et Instagram ne peuvent pas surmonter – la construction de TikTok, et la façon dont il maintient les utilisateurs engagés, est fondamentalement différente de l’approche du graphique d’intérêt de Facebook.

Facebook a été en mesure de vaincre ses adversaires jusqu’à présent en raison de son omniprésence et de ses vastes magasins de données, qui lui permettent de montrer aux gens ce qu’ils aiment le plus, des personnes qui leur tiennent le plus à cœur. Son algorithme gagne en sachant avec qui et avec quoi vous vous engagez – mais TikTok, qui se concentre sur la publication publique, par opposition aux réseaux fermés, ouvre son pool de contenu aux millions de vidéos téléchargées sur son application chaque jour, ce qui lui permet de identifier plus précisément les tendances et les centres d’intérêt, et aligner son flux avec de nombreux autres clips dans ce sens.

Et ce n’est pas seulement l’étendue de son contenu – TikTok ne montre aux utilisateurs qu’une seule vidéo plein écran à la fois, à partir de laquelle il peut suivre plus précisément les signaux d’intérêt spécifiques, ce qui affine à nouveau son moteur de recommandation.

Comme l’a noté l’analyste du secteur Eugene Wei:

«Tout ce que vous faites à partir du moment où la lecture de la vidéo commence est un signal de votre sentiment envers cette vidéo. Passez-vous à la vidéo suivante avant même qu’elle ne soit terminée? Un signal de désintérêt implicite (bien qu’explicite à la limite). L’avez-vous regardé plus d’une fois, le laissant en boucle plusieurs fois? Il semble que quelque chose vous a plu. Avez-vous partagé la vidéo via le volet de partage intégré? Un autre indicateur fort de sentiment positif. »

L’algorithme de TikTok, qui intègre l’apprentissage automatique basé sur le contenu vidéo, ainsi que la catégorisation humaine, est très adapté aux intérêts spécifiques des gens, et il suffit d’une petite quantité d’utilisation pour savoir ce qui vous gardera accro. C’est pourquoi vous vous retrouvez à faire défiler et à faire défiler les premières heures, et pourquoi cela semble plus frais que vos flux sociaux habituels.

Facebook et Instagram n’ont pas été construits de la même manière, bien qu’Instagram tente de reproduire l’approche avec Reels. Et il a récemment ajouté un autre élément dans ce sens.

Comme expliqué par Facebook à la fin de la semaine dernière, il construit un nouveau processus pour catégoriser les vidéos en fonction du contenu – un peu comme TikTok.

Selon Facebook:

«Les vidéos populaires se composent souvent de la même musique sur les mêmes mouvements de danse, mais créées et jouées par des personnes différentes. Les modèles auto-supervisés apprennent automatiquement des «thèmes», les regroupent et les mettent implicitement à la disposition du système de recommandation. Nous utilisons l’auto-surveillance pour suggérer des vidéos pertinentes pour les vidéos récemment regardées, tout en filtrant les quasi-doublons – sans étiquettes de formation explicites pour chaque tâche de classification. «

En plus de cela, et comme l’a découvert un chercheur d’applications Alessandro Paluzzi, Instagram cherche également à ajouter des onglets séparés « Découvrir » et « Suivre » dans Reels, similaires aux flux « Suivant » et « Pour vous » de TikTok.

Cela élargirait de la même manière le pool de contenu de Reels, tandis que Facebook essaie également d’utiliser son attrait de portée optimale pour attirer davantage de créateurs, en permettant aux gens de partager leurs Reels sur Facebook également.

Cela fera-t-il de Reels un concurrent plus fort pour TikTok et arrêtera-t-il l’élan général de TikTok?

Probablement pas. Encore une fois, la construction de l’application de TikTok est spécifiquement axée sur ce flux principal ultra-engageant, et avec Reels en tant que module complémentaire dans Insta, ce n’est pas la même chose, même si elle peut améliorer ses recommandations et les adapter davantage aux intérêts individuels.

Essentiellement, TikTok connaît le succès en battant Facebook à son propre jeu et en utilisant des signaux implicites pour optimiser l’expérience utilisateur. Facebook doit maintenant rattraper son retard, ce qui est intéressant à voir, car il considère comment il pourrait être capable de ralentir l’élan de l’application et d’éviter de perdre du terrain avec les jeunes utilisateurs.

Peut-être que Facebook se concentrera plutôt sur la RA et la VR, concédant ce changement et cherchant à récupérer avec la prochaine étape. Cela semble de plus en plus être une option plus viable, car Reels ne semble toujours pas avoir de succès, et Instagram se sent de plus en plus encombré de fonctions différentes.

Cela signifie probablement que TikTok est là pour rester. Et cela pourrait bien devenir une considération plus importante pour les spécialistes du marketing à l’avenir.