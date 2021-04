Facebook pour changer la façon dont il classe le contenu dans le fil d’actualité

En mars, Facebook a annoncé de nouvelles façons de gérer et de contrôler le fil d’actualité avec une barre de filtre de fil, une meilleure explication sur les publications suggérées et la possibilité de contrôler quoi et avec qui vous partagez une publication. À présent, la société intègre davantage de commentaires dans le classement du fil d’actualité.

À partir de ce printemps, Facebook élargit son travail pour utiliser les commentaires directs des personnes qui utilisent ses médias sociaux pour comprendre le contenu que les gens trouvent le plus précieux. Par exemple, la société développera les sondages «Worth Your Time».

Par exemple, si les gens disent qu’un message vaut leur temps, nous viserons à afficher des articles comme celui-ci plus haut dans le fil d’actualité, et si cela ne vaut pas leur temps, nous viserons à afficher des articles comme celui-là plus près du bas . Nous utilisons également des sondages pour mieux comprendre à quel point les différents amis, pages et groupes sont significatifs pour les gens, et les algorithmes de classement sont mis à jour en fonction des réponses.

Facebook utilisera encore plus de commentaires des utilisateurs pour mieux afficher les publications. Voici quelques-unes de ses nouvelles approches:

Si les gens trouvent un article inspirant: Facebook exécute une série de tests mondiaux qui interrogeront les gens pour comprendre quels messages ils trouvent inspirants. La société intégrera les réponses comme signal dans le classement du fil d’actualité, dans le but de montrer aux gens des messages plus inspirants plus près du haut de leur fil d’actualité.

Mesurer l’intérêt pour certains sujets: Même si les gens peuvent choisir s’ils veulent voir un message d’un ami ou d’un membre de la famille, il se peut qu’ils ne souhaitent pas voir tout ce que ces personnes publient. Facebook demandera aux gens s’ils veulent voir plus ou moins de publications sur un certain sujet, comme la cuisine, les sports ou la politique.

Faciliter l’envoi de commentaires directement sur un message: Si l’utilisateur rencontre quelque chose qu’il trouve non pertinent, problématique ou irritant, il peut appuyer sur le X dans le coin supérieur droit du message pour le masquer du fil d’actualité et voir moins de messages similaires à l’avenir.

Mieux comprendre le contenu que les gens veulent voir moins: Facebook travaillera au cours des prochains mois pour comprendre quels types de contenu sont liés aux expériences négatives des utilisateurs. Par exemple, il examinera les messages avec beaucoup de réactions de colère et demandera aux gens quels types de messages ils veulent voir moins.

Ces fonctionnalités commenceront à être déployées dans les semaines à venir pour les utilisateurs de Facebook.

