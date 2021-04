Facebook pour donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leur fil d’actualité, désactiver le classement algorithmique

Facebook avait annoncé le développement mercredi.

Fil d’actualité Facebook: Le géant des médias sociaux Facebook est sur le point de donner plus de contrôle aux utilisateurs sur leur fil d’actualité sur la plate-forme. Le changement se concentrerait en particulier sur ce qui apparaît sur le fil d’actualité de l’utilisateur et sur qui tous peuvent commenter leurs publications. Facebook avait annoncé le développement mercredi, parmi d’autres changements qui visent tous à donner un coup de pouce à la transparence sur la plate-forme et à renforcer la confiance des utilisateurs sur le fonctionnement des algorithmes de Facebook.

Le vice-président des affaires mondiales de la société, Nick Clegg, a déclaré qu’il avait un problème avec la façon dont les gens disaient que les algorithmes de Facebook visaient à alimenter la polarisation et qu’ils avaient l’intention de manipuler les gens pour obtenir des gains monétaires. Ainsi, Clegg a déclaré que les nouveaux outils annoncés par la société s’inscrivaient dans une démarche plus large visant à démontrer aux utilisateurs que leur expérience sur la plate-forme de médias sociaux ne dépendait que de leur propre relation avec l’algorithme de la plate-forme.

Cette décision est importante pour la plate-forme de médias sociaux, car depuis des années, elle a été critiquée par les utilisateurs et les parties prenantes de l’industrie et a été examinée de près par les législateurs et les régulateurs pour son modèle commercial de publicité ciblée et pour son rôle dans les élections présidentielles américaines de 2016. La société est également visée par la propagation généralisée de discours de haine, de harcèlement et de désinformation que les gens allèguent que Facebook permet à la plate-forme de circuler. Cela pourrait être un moyen pour l’entreprise de se soustraire à sa responsabilité de surveiller le contenu qui tourne sur la plate-forme, en imposant plutôt aux utilisateurs de contrôler ce qu’ils voient. Cependant, il aborde également la question du discours de haine et du harcèlement en laissant aux utilisateurs le contrôle sur qui peut commenter leurs publications, ce que le site de microblogage Twitter avait introduit il y a quelques mois.

Contrôle du fil d’actualité Facebook

Le plus notable des changements annoncés par Facebook est l’outil qui permet aux utilisateurs de contrôler le contenu qu’ils voient sur leur fil d’actualité, ainsi que l’ordre dans lequel ils souhaitent le voir. La société permet aux utilisateurs de choisir s’ils souhaitent voir le contenu chronologiquement, dans l’ordre dans lequel il est publié ou de la manière actuelle contrôlée par l’algorithme de Facebook.

En dehors de cela, les utilisateurs, s’ils ne sont pas satisfaits de ces deux options, pourraient également filtrer le contenu pour ne voir que les messages de leurs favoris.

L’outil serait accessible dans la barre des filtres de fil, qui serait visible en haut du fil d’actualité. Cette fonctionnalité permettrait aux utilisateurs de basculer entre différents flux. Pour avoir la fonctionnalité où seul le contenu des pages et des comptes favoris, les utilisateurs devraient s’assurer qu’ils ont sélectionné certaines pages et comptes dont ils aiment le contenu. Cette fonction de sélection des favoris a été lancée par la société à la fin de l’année dernière et les utilisateurs peuvent choisir jusqu’à 30 pages ou comptes.

De plus, l’algorithme expliquerait également pourquoi un utilisateur regarde du contenu à partir de pages qu’il ne suit pas. Les utilisateurs font pour obtenir du contenu sur leur fil d’actualité à partir de pages qu’ils ne suivent pas à cause de l’algorithme, et bien que Facebook continuerait cette pratique, les utilisateurs seraient désormais en mesure de comprendre pourquoi ils voient le contenu en appuyant sur le « pourquoi je vois cette option.

En ce qui concerne le contrôle de qui peut commenter une publication, les utilisateurs pourraient sélectionner une gamme d’options, allant de l’autorisation de tous les utilisateurs qui voient la publication à n’autoriser que des pages et des personnes marquées spécifiques. La fonctionnalité est similaire à celle introduite par Twitter l’année dernière et elle espère minimiser les interactions indésirables.

