Facebook pour iOS présente la fonction vidéo “ Les vendredis shopping en direct ”

Facebook a annoncé aujourd’hui une nouvelle façon de faire ses achats sur sa plateforme avec les Vendredis Shopping en direct. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs pourront «profiter de vidéos en direct achetables de marques de beauté et de mode».

Facebook dit que des entreprises telles que Abercrombie & Fitch, Alleyoop, Bobbi Brown Cosmetics, Clinique Dermalogica, Dolce Vita, Sephora et ZOX s’inscrivent à la plate-forme.

Pour les acheteurs, cela signifie que vous pouvez découvrir les derniers produits de vos marques préférées et poser des questions sur la taille, la coupe et les conseils en temps réel. Et pour les marques, Live Shopping offre la possibilité de nouer des relations avec les clients, de fournir un nouveau contenu divertissant, de répondre aux questions et de rationaliser le processus d’achat grâce à une caisse pratique avec les boutiques.

Les vendredis Shopping en direct commenceront cette semaine et se dérouleront tous les vendredis jusqu’au 16 juillet. Il est possible de se connecter aux flux Shopping en direct sur la page Facebook de chaque marque ou de visiter l’onglet Boutique ici.

Chaque vendredi, trois marques vont vivre autour d’un thème commun: Glow Up, New Fashion Finds et Self Care Spotlight.

Glow Up – 21 mai, 11 juin et 2 juillet, 12 h 00 – 13 h 30 HP / 15 h 00 – 16 h 30 HP Nouvelles trouvailles de mode – 28 mai, 18 juin et 9 juillet, 12 h 00 PM – 13h30 PT / 15h00 – 16h30 PT Self Care Spotlight – 4 juin, 25 juin et 16 juillet, 12h00 – 13h30 PT / 15h00 – 16h00 30 h 00 (heure du Pacifique)

Cette fonctionnalité intervient après qu’Apple a dévoilé sa nouvelle politique de transparence du suivi des applications. Récemment, Facebook a commencé à demander aux utilisateurs d’autoriser la plate-forme à leur proposer des publicités personnalisées tout en lançant une campagne sur la manière dont les publicités personnalisées aident à renforcer les petites entreprises.

Avec les vendredis shopping en direct, c’est la première fois que Facebook fait la promotion d’un flux en direct permettant aux utilisateurs de magasiner et d’interagir avec les marques.

