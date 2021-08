Facebook pour ramener les appels audio et vidéo à son application principale

Facebook a annoncé lundi qu’il ramènerait les appels audio et vidéo à son application principale après avoir divisé les fonctionnalités de communication du réseau social en deux applications distinctes. Le changement est considéré comme « juste un test » et peut déjà être vu par un petit groupe d’utilisateurs.

Comme le rapporte Bloomberg, la société de Mark Zuckerberg a décidé de faire marche arrière et ajoutera à nouveau des fonctionnalités de communication à l’application Facebook.

Il y a quelques années, les utilisateurs pouvaient envoyer des messages à d’autres utilisateurs de Facebook via l’application principale du réseau social. Cependant, la société a annoncé en 2014 que la plate-forme Messenger deviendrait une application autonome. À cette époque, Facebook affirmait que Messenger avait besoin de sa propre application pour obtenir encore plus de fonctionnalités, et en effet, l’application Messenger s’est considérablement développée depuis lors.

Messenger évolue d’une application autonome à un service plus large Facebook Inc. apporte les appels vocaux et vidéo à son service phare de réseautage social, la dernière tentative d’affiner ses fonctionnalités de communication après avoir transformé Messenger en une application distincte en 2014.

Bien que les appels audio et vidéo reviennent sur l’application Facebook, le chat textuel devrait rester disponible exclusivement dans l’application Messenger pour le moment. Plus tôt ce mois-ci, Facebook avait déjà annoncé le cryptage de bout en bout des appels audio et vidéo dans Messenger. L’application a également été récemment mise à jour avec la prise en charge du code QR et des liens de paiement.

Selon le directeur des produits de Messenger Connor Hayes, les nouvelles fonctionnalités de communication de l’application Facebook sont actuellement déployées auprès de quelques utilisateurs sélectionnés aux États-Unis. Il n’y a pas de mot sur l’expansion à plus d’utilisateurs ou de régions.

Lire aussi :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :