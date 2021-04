Facebook pour restaurer les pages d’actualités en Australie

Facebook rétablit l’accès aux actualités en Australie 1:10

Hong Kong (CNN Business) – Facebook restaurera les pages d’actualités en Australie après que le gouvernement a accepté de modifier un code média prévu qui, selon la société, lui permettrait de garder un plus grand contrôle sur ce qui apparaît sur sa plate-forme.

L’annonce culmine pendant des mois de différend acharné entre l’entreprise technologique américaine et Canberra, qui travaillait sur une législation qui obligerait les plateformes technologiques à payer les éditeurs pour le contenu de l’actualité.

La version initiale de la législation aurait permis aux médias de négocier individuellement ou collectivement avec Facebook et Google, et de conclure un arbitrage exécutoire si les parties ne pouvaient pas parvenir à un accord.

Mardi, le gouvernement australien a annoncé qu’il modifierait le code pour inclure une disposition selon laquelle il « doit prendre en compte si une plate-forme numérique a apporté une contribution significative à la durabilité de l’industrie de l’information australienne par le biais d’accords commerciaux avec des entreprises de médias. ”.

En attendant, l’arbitrage ne sera désormais utilisé qu’en «dernier recours» après une période de médiation de «bonne foi».

« Le gouvernement a précisé que nous conserverons la possibilité de décider si les informations apparaissent sur Facebook afin que nous ne soyons pas automatiquement soumis à des négociations forcées », a déclaré Campbell Brown, vice-président des associations de presse mondiales de Facebook, dans un communiqué.

Il a déclaré que l’accord « nous permettra de soutenir les éditeurs de notre choix, y compris les petits éditeurs locaux », ajoutant que la société « restaure les actualités sur Facebook en Australie dans les prochains jours ».

La semaine dernière, Facebook a commencé à empêcher les Australiens de trouver ou de partager des informations sur son service. La décision, qui semble être la mesure la plus restrictive que l’entreprise ait prise à l’encontre des éditeurs de contenu, a forcé la fermeture des pages d’organisations de médias et même de certains services essentiels indépendants.

La décision de Facebook de rétablir la nouvelle est intervenue alors que le Sénat australien discutait de la dernière version de la loi sur les médias.

« Nous avons toujours eu l’intention de soutenir le journalisme en Australie et dans le monde, et nous continuerons d’investir dans les nouvelles à l’échelle mondiale et de résister aux efforts des conglomérats médiatiques pour promouvoir des cadres réglementaires qui ne prennent pas en compte le véritable échange de valeur entre les agences de presse. . éditeurs et plates-formes comme Facebook », a déclaré Brown.

Google, quant à lui, avait déjà tenté de devancer la nouvelle législation en annonçant des partenariats avec certaines des plus grandes organisations médiatiques du pays, notamment News Corp de Rupert Murdoch et Seven West Media. Facebook a révélé mardi son propre accord avec Seven.

Interrogé sur les partenariats avec Google la semaine dernière, le trésorier australien Josh Frydenberg a fait allusion aux changements qui ont finalement été annoncés mardi. Il a dit que « s’il y a des accords commerciaux, alors l’équation change ».

– Kerry Flynn a contribué à ce rapport.